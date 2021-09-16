阿里山文化健康站恢復開站！翁章梁贈文旦柚向長輩賀節

睽違4個月多月，嘉義縣阿里山鄉鄒族部落長輩終於可以到文化健康站活動了；秋節將近，縣長翁章梁指派民政處長楊健人率原住民行政科同事，上午到番路鄉逐鹿社區文化健康店，致贈鄒族長輩嘉縣文旦柚，提前祝福長輩秋節快樂。

原住民委員會96年起，每年補助阿里山鄉文化健康站，委託在地團體開辦長者送餐、居家關懷及鄰間健康促進活動，目前阿里山鄉部落有7個站，定居番路鄉鄒族人逐鹿社區站，健康站服務內容，與平地老人食堂、關懷據點相同。

防疫三級，健康站5月18日起停止服務，隨著防疫降級稍解，健康站完備防疫工作後，逐步恢復開站，長輩們接到照顧服務員通知非常開心，迫不及待要跟老朋友們歡聚。

停止服務期間，照顧服務不中斷，以電話、line視訊關心長輩生活，製作長輩專屬防疫包，疫情緩解，在遵守防疫下，提供長者送餐、居家關懷及鄰間健康促進活動，服務員扛著電視穿梭鄰間帶長輩活動，希望長輩保持健康活力，避免身體機能加速老化。