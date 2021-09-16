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阿里山文化健康站恢復開站！翁章梁贈文旦柚向長輩賀節

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
睽違4個月多月，嘉義縣文化健康站恢復開站；秋節將近，縣長翁章梁指派民政處長楊健人率原住民行政科同事上午到番路鄉逐鹿社區文化健康店，致贈長輩文旦柚，提前祝福秋節快樂。圖／嘉縣府提供
睽違4個月多月，嘉義縣文化健康站恢復開站；秋節將近，縣長翁章梁指派民政處長楊健人率原住民行政科同事上午到番路鄉逐鹿社區文化健康店，致贈長輩文旦柚，提前祝福秋節快樂。圖／嘉縣府提供

睽違4個月多月，嘉義縣阿里山鄒族部落長輩終於可以到文化健康站活動了；秋節將近，縣長翁章梁指派民政處長楊健人率原住民行政科同事，上午到番路鄉逐鹿社區文化健康店，致贈鄒族長輩嘉縣文旦柚，提前祝福長輩秋節快樂。

原住民委員會96年起，每年補助阿里山鄉文化健康站，委託在地團體開辦長者送餐、居家關懷及鄰間健康促進活動，目前阿里山鄉部落有7個站，定居番路鄉鄒族人逐鹿社區站，健康站服務內容，與平地老人食堂、關懷據點相同。

防疫三級，健康站5月18日起停止服務，隨著防疫降級稍解，健康站完備防疫工作後，逐步恢復開站，長輩們接到照顧服務員通知非常開心，迫不及待要跟老朋友們歡聚。

停止服務期間，照顧服務不中斷，以電話、line視訊關心長輩生活，製作長輩專屬防疫包，疫情緩解，在遵守防疫下，提供長者送餐、居家關懷及鄰間健康促進活動，服務員扛著電視穿梭鄰間帶長輩活動，希望長輩保持健康活力，避免身體機能加速老化。

健康站照顧服務員已完成第1劑疫苗接種，長輩疫苗施打率也近8成以上，縣府派員到各部落健康站查檢，讓長輩安心健康活動，各站1日起陸續恢復開站，翁章梁祝福長輩們秋節愉快，肯定健康站工作人員及社區志工服務熱忱，堅守崗位；楊健人叮嚀開站持續落實防疫措施，提供長輩安心完善照護環境。

睽違4個月多月，嘉義縣文化健康站恢復開站；秋節將近，縣長翁章梁指派民政處長楊健人率原住民行政科同事上午到番路鄉逐鹿社區文化健康店，致贈長輩文旦柚，提前祝福秋節快樂。圖／嘉縣府提供
睽違4個月多月，嘉義縣文化健康站恢復開站；秋節將近，縣長翁章梁指派民政處長楊健人率原住民行政科同事上午到番路鄉逐鹿社區文化健康店，致贈長輩文旦柚，提前祝福秋節快樂。圖／嘉縣府提供

阿里山 鄒族 翁章梁

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