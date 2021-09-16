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解放防疫悶心情！雲林跨域特展 5感體驗療癒生活

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林創意設計中心疫情下的療癒生活特展中的療癒超市，展出來自雲林記憶cool的虎尾糖並訴說其淵源。記者陳苡葳／翻攝
雲林創意設計中心疫情下的療癒生活特展中的療癒超市，展出來自雲林記憶cool的虎尾糖並訴說其淵源。記者陳苡葳／翻攝

疫情影響民眾原有的生活型態，雲林創意設計中心結合農業品牌、療癒園區、特色可可產業及古坑咖啡等，藉視、嗅、味、聽、觸等5感體驗舉辦「雲林生活美學-疫情下的療癒生活」特展和體驗活動，民眾可在展場中滿足疫情下的未竟旅行。

「自由自在奔跑的日常，在今年成了奢侈的盼望」縣府文化觀光處長陳璧君說，疫情下每個人的心中都需要被撫慰，此次特展以療癒生活概念出發，將展區分為療癒溫室、療癒實驗室及療癒超市。

陳璧君表示，療癒溫室以香氛為主軸，由澄霖沉香味道森林館展出香氛品；療癒實驗室則由土庫驛可可莊園、TGC台灣咖啡莊園，依實驗室嘗試不同做法，製造療癒食物；療癒超市由三小市集籌畫，呈現疫情下出門採購的小確幸，並擺放來自三小市集、糧莘庇護農場、月光下友善農場、何記日曬手工麵、御鼎興手工柴燒黑豆醬油，及雲林記憶cool虎尾糖等實體品。

陳璧君說，希望藉美的小物，為民眾的家與生活增添樂趣，特展即日起至11月14日在文觀處一樓展出，相關訊息及體驗課程可至雲林創意設計中心官網或臉書、IG搜尋。

雲林創意設計中心舉辦疫情下的療癒生活特展，其中療癒超市結合雲林農特產品牌及實體品，呈現疫情下出門採購的小確幸。記者陳苡葳／翻攝
雲林創意設計中心舉辦疫情下的療癒生活特展，其中療癒超市結合雲林農特產品牌及實體品，呈現疫情下出門採購的小確幸。記者陳苡葳／翻攝
雲林創意設計中心以療癒生活概念舉辦特展，觀者參展可透過各式展品體驗5感。記者陳苡葳／翻攝
雲林創意設計中心以療癒生活概念舉辦特展，觀者參展可透過各式展品體驗5感。記者陳苡葳／翻攝
雲林創意設計中心以療癒生活概念舉辦特展，即日起至11月14日在文觀處一樓展出。記者陳苡葳／翻攝
雲林創意設計中心以療癒生活概念舉辦特展，即日起至11月14日在文觀處一樓展出。記者陳苡葳／翻攝
雲林創意設計中心疫情下的療癒生活特展中的</p><!--4--><p> 療癒實驗室，由TGC台灣咖啡莊園依實驗室嘗試不同做法，製造療癒食物。記者陳苡葳／翻攝
雲林創意設計中心疫情下的療癒生活特展中的

療癒實驗室，由TGC台灣咖啡莊園依實驗室嘗試不同做法，製造療癒食物。記者陳苡葳／翻攝

雲林創意設計中心舉辦疫情下的療癒生活特展，其中療癒超市結合雲林農特產品牌及實體品，呈現疫情下出門採購的小確幸。記者陳苡葳／翻攝
雲林創意設計中心舉辦疫情下的療癒生活特展，其中療癒超市結合雲林農特產品牌及實體品，呈現疫情下出門採購的小確幸。記者陳苡葳／翻攝
雲林創意設計中心疫情下的療癒生活特展中的</p><!--7--><p> 療癒實驗室，由土庫驛可可莊園依實驗室嘗試不同做法，製造療癒食物。記者陳苡葳／翻攝
雲林創意設計中心疫情下的療癒生活特展中的

療癒實驗室，由土庫驛可可莊園依實驗室嘗試不同做法，製造療癒食物。記者陳苡葳／翻攝

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