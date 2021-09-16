聽新聞
test
0:00 / 0:00
連假間 阿里山遊樂區外免費接駁、仁義潭環潭公路管制
因應秋節連假，返鄉人潮車潮湧現，嘉義縣警察局公布加強交通疏導及治安維護措施，連假18至21日為期4天，警方在轄區各風景區、大眾運輸場站交通秩序，加強交通疏導管制措施。
連假高速公路局將視車流狀況，實施高速公路匝道儀控管制，警方將針對交流道周邊道路加強巡查，如車流回堵至平面道路時，將即時疏導管制車流行止或引導改行替代道路。
因應期前往阿里山森林遊樂區車潮及園區停車空間有限，嘉義林區管理處在阿里山公路台18線90K至95K，規畫免費接駁車，遊客得將車輛停放路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門，縮短等待入園時間。
自來水公司為避免遊客前往仁義潭水庫周邊放煙火、烤肉，造成火災及汙染水源，20至21日下午6點到晚間11點，管制車輛進入環潭道路(仁義潭管理站前圓環至大壩壩首段)，請民眾配合管制人員指揮。
警局呼籲民眾烤肉、聚餐時如有飲酒，應預先指定駕駛，切勿酒後駕車，避免不當群聚，警方連假持續加強取締酒駕，嚴防街頭暴力及聚眾滋事，維護用路秩序及治安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言