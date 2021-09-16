連假間 阿里山遊樂區外免費接駁、仁義潭環潭公路管制

因應秋節連假，返鄉人潮車潮湧現，嘉義縣警察局公布加強交通疏導及治安維護措施，連假18至21日為期4天，警方在轄區各風景區、大眾運輸場站交通秩序，加強交通疏導管制措施。

連假高速公路局將視車流狀況，實施高速公路匝道儀控管制，警方將針對交流道周邊道路加強巡查，如車流回堵至平面道路時，將即時疏導管制車流行止或引導改行替代道路。

因應期前往阿里山森林遊樂區車潮及園區停車空間有限，嘉義林區管理處在阿里山公路台18線90K至95K，規畫免費接駁車，遊客得將車輛停放路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門，縮短等待入園時間。

自來水公司為避免遊客前往仁義潭水庫周邊放煙火、烤肉，造成火災及汙染水源，20至21日下午6點到晚間11點，管制車輛進入環潭道路(仁義潭管理站前圓環至大壩壩首段)，請民眾配合管制人員指揮。