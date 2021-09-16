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農金獎公布得獎名單 南市亮眼 麻豆等6農漁會獲獎
農業金融體系最高榮譽獎項的「農金獎」，公布今年得獎名單，台南市共有台南地區農會、麻豆區農會、安定區農會、新市區農會、鹽水區農會及南縣區漁會等6間農漁會獲獎，成績相當亮眼，市長黃偉哲也肯定獲獎農、漁會表現，認為實至名歸。
農業局表示，今年台南農漁會獲得農金獎入圍獎項及農漁會分別為：營運卓越獎：臺南地區農會；農業保險貢獻獎：麻豆區農會；資產品質績優獎：安定區農會；專案農貸績效獎：新市區農會；農業信用保證業務績效獎：南縣區漁會、鹽水區農會，11月中旬將舉行頒獎典禮。
台南市政府農業局長李建裕表示，今年度(第15屆)農金獎，計有72家入圍營運卓越獎等10個獎項，南市有6間農漁會入選5個獎項，表現相當搶眼。
黃偉哲說，這次獲獎的農漁會，不論在農業金融業務營運、配合農業政策等，均有相當優異表現，獲獎實至名歸，市府會持續輔導協助農漁會，更加精進農業金融業務，與農漁民一起努力打拚。
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