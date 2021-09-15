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嘉市提前YouBike達成100站 交通處：有望再擴充40站

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府本月17日再啟用8個YouBike 2.0設站，提早達成合約的100個站。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府本月17日再啟用8個YouBike 2.0設站，提早達成合約的100個站。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府去年底引進YouBike 2.0設站後，於疫情警戒之前，每輛車的周轉率全台僅次於台北市，也讓市府加速設站，預計後天再啟用8個新站，提早達成合約的100個站；市府交通處透露，與YouBike公司7年合約除訂定設100站，還有擴充額度40站，已收到許多希望設站的位址，明年可望增設。

交通處表示，為歡慶YouBike嘉市達100站，YouBike臉書粉專本月17日至11月4日推出抽獎，另，租借車輛前30分鐘免費騎乘優惠，會持續到今年12月31日。

據統計，嘉市YouBike去年12月開始設站，直到今年5月本土疫情爆發之前，平日每天3400人次使用、假日5200人次，平均每車周轉率5到6轉，即每輛車每天使用5次到6次，僅次於北市；但6月間疫情最嚴重時，下滑大約7成，9月開學之後回溫到每天平均3.5轉。截至9月14日，嘉市累計61萬4651人次騎乘。

市府交通處指出，本月17日將啟用8站，包括「自由友愛」、「長億花園廣場社區」、「嘉義基督教醫院保健大樓」、「嘉義地方檢察署」、「義昌公園」、「臺灣銀行嘉北分行（耐斯廣場站）」、「文雅國小」、「忠孝北街」等站。

另因部分站點的距離近，市府為簡化名稱、方便民眾使用，會同步合併更名4站，為「嘉義火車站（願景館）與嘉義火車站出口，合併為「嘉義火車站」；嘉義女中（垂楊路）與文化公園（垂楊路）」合併為「嘉義女中（文化公園）」；新光三越遠東站（仁愛路口）與新光三越遠東站（廣寧街口）」合併為「新光三越遠東站」；嘉義大學（宿舍側門）與蘭潭音樂噴泉（月影潭心）合併為「蘭潭音樂噴泉（嘉大宿舍側門）」。

交通處透露，陸續接獲民眾反映還有設站需求，依合約能夠再擴充40站，將會編預算、明年持續擴充40站；目前站點的建置，以接駁大眾運輸的交通場站為優先，其次為學校、機關、公園、景點、自行車道等重要地點，再者深入社區建置，補足公共運輸無法服務的缺口。

嘉義市YouBike 2.0設站後，疫情三即景知前，使用率僅次台北市。圖／嘉義市政府提供
嘉義市YouBike 2.0設站後，疫情三即景知前，使用率僅次台北市。圖／嘉義市政府提供

嘉義 YouBike 疫情

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