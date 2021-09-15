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營養師教你特調蒟蒻拌麵 色香味俱全健康無負擔
疫情期間民眾多在家烹飪，大林慈濟醫院每月推出美味營養的蔬食料理食譜，今天營養師黃靖琇分享高纖、低醣、高蛋白的「減醣蒟蒻拌麵」今甫一推出獲得廣大好評，但黃靖琇也提醒，食用過量易腹脹、腹瀉，需要搭配適量蛋白質、醣類及油脂食用，減醣無負擔。
防疫期間民眾多居家自「煮」管理，大林慈濟醫院營養治療科每月兩次分享防疫料理，讓民眾在家就能自行準備營養滿分又容易烹煮的健康蔬食，今天營養師黃靖琇分享用蒟蒻麵、豆粉腰果醬、腰果、番茄丁等製作「減醣蒟蒻拌麵」
黃靖琇說，使用淨斯豆漿豆粉容易調整醬料濃稠度，跟奶油相比油脂組成中不飽和脂肪的比例更有利於保護心血管，豆粉腰果醬可以做為麵條拌醬或早餐吐司、饅頭抹醬，善用腰果醬取代奶油，是高蛋白、優質油與好纖維組合。
蒟蒻麵富含水溶性纖維素，會促進腸胃蠕動，黃靖琇提醒，食用過量可能會造成腹脹、腹瀉，需要搭配適當的蛋白質、醣類及油脂一起食用，減醣不腹脹。
黃靖琇指出，黃豆、黑豆、毛豆及其製品提供優良的蛋白質，在體內代謝產生的胺基酸關係身體防疫功能，它負責細胞製造、血球生成及修補組織的重要營養素，此外含有卵磷脂、植物固醇、異黃酮素、植物性化學營養素等，足量蛋白質搭配各色豐沛植物性化學營養素，降低發炎反應、提升體內的黏膜與細胞修復能力，也可能是感染復原的關鍵因素。
參考食譜︰減醣蒟蒻拌麵
食材：蒟蒻麵、豆粉腰果醬、腰果碎丁、番茄小丁
調味料：起士粉、鹽巴、義士香料、黑胡椒
做法：
1.蒟蒻麵洗淨、熱水汆燙後浸泡於開水中備用
2.開小火倒入2大匙豆粉腰果醬炒香
3.加入汆燙過的蒟蒻麵倒入鍋中拌炒
4.將鍋子熄火，加入起士粉、鹽巴、義士香料及少許黑胡椒調味
5.灑上番茄丁、蔬菜丁與腰果碎丁即可盛盤
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