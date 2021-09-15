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幼童手作小月餅 傳送秋節祝福到雲林家扶

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣環球科技大學附設實習幼兒園學童，今天在STEAM教室製作小月餅。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環球科技大學附設實習幼兒園學童，今天在STEAM教室製作小月餅。記者陳苡葳／攝影

雲林縣環球科技大學附設實習幼兒園引進STEAM教室，打造結合科學、科技、工程、藝術、數學等學習領域的多功能教室，今天幼兒園10幾名幼童首次嘗試手作小月餅，出爐後並贈送給雲林家扶中心希望學園，藉佳節氣氛讓小愛積累成大愛，傳遞不分年齡的共享精神。

環球科技大學董事長許淑敏、校長沈健華及幼兒園長何采樺，今天和幼兒園學童一起在STEAM教室烹飪區製作小月餅，從捏製，到將油皮一個個包進油酥中變成油酥皮，再用擀麵棍把油酥皮拉長，擀成長條橢圓狀後搓圓，經過烘烤，一顆顆小月餅隨即出爐，大小朋友全程參與其中，體驗的不亦樂乎。

許淑敏說，STEAM教育是全球性幼教新趨勢，具備跨領域、動手做、生活應用、解決問題、五感學習等5種精神，帶領學童自我探索、自主學習，透過多方嘗試，除可刺激學童學習興趣，也透過彷彿是玩遊戲的手作過程，達到手部精細動作的能力發展。

何采樺表示，小月餅製作除讓學童用另一種方式歡度中秋節，也體驗生命教育實質意義，所有圓滿飽實的小月餅裝盒後，將贈送給希望學園15位學員，讓他們每嘗一口甜，就可以感受到每顆月餅背後傳遞的佳節祝福。

雲林縣環球科技大學附設實習幼兒園學童手作的小月餅，裝盒後將贈送給雲林家扶希望學園15位成員。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環球科技大學附設實習幼兒園學童手作的小月餅，裝盒後將贈送給雲林家扶希望學園15位成員。記者陳苡葳／攝影
環球科技大學董事長許淑敏今天和幼兒園學童一起製作小月餅。記者陳苡葳／攝影
環球科技大學董事長許淑敏今天和幼兒園學童一起製作小月餅。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環球科技大學附設實習幼兒園學童手都相當靈巧，捏製一顆顆圓滿飽實的小月餅放進烤箱烘烤。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環球科技大學附設實習幼兒園學童手都相當靈巧，捏製一顆顆圓滿飽實的小月餅放進烤箱烘烤。記者陳苡葳／攝影

月餅 幼兒園 中秋節

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