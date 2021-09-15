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打造森林療癒空間 雲縣計投6200萬翻轉雲東觀光
雲林縣政府今年度提出「石壁竹創森計畫」，規畫整頓五元二角、雲嶺之丘、木馬古道等知名景點，及周邊約100公頃的縣有遊憩用地荒廢人工竹林，並串接外部遊憩步道與嘉南雲峰步道，建構自然景觀與設施，今獲中央前瞻建設補助6200萬，文化觀光處長陳璧君說，希望透過適度開發，打造雲東首座森林療癒空間，創造在地環境美學。
據調查，草嶺石壁地理位置處中海拔森林，遊憩用地有5成以上的人工竹林，林內的氣溫夏涼冬暖，四季皆宜遊賞，極具開發潛力，陳璧君說，尤其石壁擁有豐富地質資源，還有獨特風貌的巨石及石塊，加上當地居民就地取材打造而成的乾砌石塊牆，人文地景特色獨樹一格。
陳璧君表示，縣府多次上山評估，計畫將該區共9處自然景點及環境，融入地景式設施，營造有療癒感的自然體驗場域；另嘉南雲峰步道至今仍保有天然森林，該案也納入低介入、低干擾的保育概念，創造天然休憩環境，遊客穿梭竹林與天然森林間漫遊，可體驗「森呼吸」與自然萬物共存的生命力。
縣長張麗善表示，觀光是體驗經濟，該計畫獲觀光局前瞻建設計畫補助經費，不僅將為雲東新觀光注入發展量能，未來也規畫串聯阿里山風景區管理處，串接草嶺與大阿里山觀光資源，形成區域聯盟，盼提升國際眼界並行銷，可望翻轉既定思維，重新詮釋雲林觀光定位。
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