打造森林療癒空間 雲縣計投6200萬翻轉雲東觀光

雲林縣政府今年度提出「石壁竹創森計畫」，規畫整頓五元二角、雲嶺之丘、木馬古道等知名景點，及周邊約100公頃的縣有遊憩用地荒廢人工竹林，並串接外部遊憩步道與嘉南雲峰步道，建構自然景觀與設施，今獲中央前瞻建設補助6200萬，文化觀光處長陳璧君說，希望透過適度開發，打造雲東首座森林療癒空間，創造在地環境美學。

據調查，草嶺石壁地理位置處中海拔森林，遊憩用地有5成以上的人工竹林，林內的氣溫夏涼冬暖，四季皆宜遊賞，極具開發潛力，陳璧君說，尤其石壁擁有豐富地質資源，還有獨特風貌的巨石及石塊，加上當地居民就地取材打造而成的乾砌石塊牆，人文地景特色獨樹一格。

陳璧君表示，縣府多次上山評估，計畫將該區共9處自然景點及環境，融入地景式設施，營造有療癒感的自然體驗場域；另嘉南雲峰步道至今仍保有天然森林，該案也納入低介入、低干擾的保育概念，創造天然休憩環境，遊客穿梭竹林與天然森林間漫遊，可體驗「森呼吸」與自然萬物共存的生命力。