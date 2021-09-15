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打造森林療癒空間 雲縣計投6200萬翻轉雲東觀光

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣古坑鄉草嶺石壁擁有豐富地質資源，還有自然形成的獨特巨石及石塊。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺石壁擁有豐富地質資源，還有自然形成的獨特巨石及石塊。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府今年度提出「石壁竹創森計畫」，規畫整頓五元二角、雲嶺之丘、木馬古道等知名景點，及周邊約100公頃的縣有遊憩用地荒廢人工竹林，並串接外部遊憩步道與嘉南雲峰步道，建構自然景觀與設施，今獲中央前瞻建設補助6200萬，文化觀光處長陳璧君說，希望透過適度開發，打造雲東首座森林療癒空間，創造在地環境美學。

據調查，草嶺石壁地理位置處中海拔森林，遊憩用地有5成以上的人工竹林，林內的氣溫夏涼冬暖，四季皆宜遊賞，極具開發潛力，陳璧君說，尤其石壁擁有豐富地質資源，還有獨特風貌的巨石及石塊，加上當地居民就地取材打造而成的乾砌石塊牆，人文地景特色獨樹一格。

陳璧君表示，縣府多次上山評估，計畫將該區共9處自然景點及環境，融入地景式設施，營造有療癒感的自然體驗場域；另嘉南雲峰步道至今仍保有天然森林，該案也納入低介入、低干擾的保育概念，創造天然休憩環境，遊客穿梭竹林與天然森林間漫遊，可體驗「森呼吸」與自然萬物共存的生命力。

縣長張麗善表示，觀光是體驗經濟，該計畫獲觀光局前瞻建設計畫補助經費，不僅將為雲東新觀光注入發展量能，未來也規畫串聯阿里山風景區管理處，串接草嶺與大阿里山觀光資源，形成區域聯盟，盼提升國際眼界並行銷，可望翻轉既定思維，重新詮釋雲林觀光定位。

雲林縣政府規畫提出的「石壁竹創森計畫」今獲交通部觀光局補助前瞻建設計畫6200萬經費。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府規畫提出的「石壁竹創森計畫」今獲交通部觀光局補助前瞻建設計畫6200萬經費。圖／雲林縣政府提供
雲林縣古坑鄉草嶺地區著名景點「五元二角」是當地居民運用在地素材搭建而成，縣府計畫再結合該區共9處自然景點及環境，融入地景式設施，營造全新的自然體驗場域。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺地區著名景點「五元二角」是當地居民運用在地素材搭建而成，縣府計畫再結合該區共9處自然景點及環境，融入地景式設施，營造全新的自然體驗場域。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府規畫提出的「石壁竹創森計畫」，將開發草嶺石壁的人工竹林，打造有療癒感的自然體驗場域。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府規畫提出的「石壁竹創森計畫」，將開發草嶺石壁的人工竹林，打造有療癒感的自然體驗場域。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺地區著名景點「雲嶺之丘」能眺望雲林、嘉義、彰化、台中、南投、台南等縣市高空景觀。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉草嶺地區著名景點「雲嶺之丘」能眺望雲林、嘉義、彰化、台中、南投、台南等縣市高空景觀。記者陳苡葳／攝影

阿里山 草嶺

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