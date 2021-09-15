快訊

幼兒園群聚再+1？新北某幼兒負責人傳確診 衛生局證實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杏壇芬芳！ 南市教師節大會「教育創新、並肩同行」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市退休校長翁資雄（左一）、退休老師劉芳梅（右一）榮獲全國教育奉獻獎，市長黃偉哲頒獎表揚。記者鄭惠仁／攝影
台南市退休校長翁資雄（左一）、退休老師劉芳梅（右一）榮獲全國教育奉獻獎，市長黃偉哲頒獎表揚。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局今天下午在台江文化中心台江劇場舉辦教師節表揚大會，表揚師鐸獎、教育奉獻獎及優良特殊教育人員近900人。市長黃偉哲強調，上任以來積極充實學校軟異體建設，打造優質教育環境，讓老師們無後顧之憂，全心教育下一代。

今年教師節表揚大會以「教育創新、並肩同行」為主題，黃偉哲表示，12歲到17歲的國、高中生將提早在22日施打BNT疫苗，他感謝老師們對教育的貢獻和付出。黃偉哲說，疫情期間，大家都面臨嚴峻的考驗，除了教學改為線上，現在開學又恢復了實體，在防疫工作上，協助孩子準備施打BNT疫苗，都付出相當多的心血。他強調，2019年起陸續投入更多軟、硬體建設在教育環境上，讓老師能在更好的環境下，教育下一代。

此次大會獲表揚榮獲全國師鐸獎的有永仁高中校長洪慶在、東區復興國小老師邱士芬、東區勝利國小老師林和秀；南市師鐸獎有和順國中校長謝連陽、歸仁幼兒園長石素瑜、教師有建興國中吳忠政、海佃國中陳展宇、歸仁國中吳倖瑱、大內國中林怡馨、永康國中陳燕玲、鹽行國中王竣民、復興國中王秀如。

小學部分有西門實小林宜樺、海東國小劉博允、土庫國小蕭鈞彥、崑山國小蔡淑芬、億載國小王盈霖、海佃國小吳惠如、進學國小王淑慧、新進國小蔡兆倫、龍潭國小涂聖方；新進國小附幼馮憶玲、新營國小附幼翁惠歆、蚵寮國小附幼教保員胡舜華。

另表揚10位優良特殊教育人員，包含退而不休的全國教育奉獻獎得主翁資雄、劉芳梅，以及在教育路上持續付出的服務滿40年、30年及20年的842名資深優良教師。

黃偉哲 師鐸獎 教師節

延伸閱讀

台南市BNT校園注射提前22日開打 不跟進線上教學

台南推西拉雅文化復振 正名與扎根雙管齊下

悼念龍劭華 鄭文燦憶曾頒榮譽市民、黃偉哲表不捨

台南市西拉雅族原鄉 黃偉哲：努力推動正名獲全國認同

相關新聞

嘉市提前YouBike達成100站 交通處:有望再擴充40站

嘉義市政府去年底引進YouBike 2.0設站後，於疫情警戒之前，每輛車的周轉率全台僅次於台北市，也讓市府加速設站，預計...

營養師教你特調蒟蒻拌麵 色香味俱全健康無負擔

疫情期間民眾多在家烹飪，大林慈濟醫院每月推出美味營養的蔬食料理食譜，今天營養師黃靖琇分享高纖、低醣、高蛋白的「減醣蒟蒻拌...

打造森林療癒空間 雲縣計投6200萬翻轉雲東觀光

雲林縣政府今年度提出「石壁竹創森計畫」，規畫整頓五元二角、雲嶺之丘、木馬古道等知名景點，及周邊約100公頃的縣有遊憩用地...

清淨最美無敵海景馬桶 台版摩西分海白水湖壽島淨灘

受璨樹颱風外圍環流影響，長浪將海洋廢棄物，捲上嘉義縣沿海沙灘及堤岸邊，環保局上午號召百餘名志工及民眾，前往東石鄉網紅景點...

台南揮別「黑龍江」 汙染流域鰻苗、假鋸齒米蝦現蹤

台南環保局2年來針對二仁溪、鹽水溪進行生態物種調查，發現水質良好處才能存活的鰻苗，也現身二仁溪河口。不耐汙的台灣石鮒、假...

台南秋遊好景點大公開 虎頭埤邀中秋連假4天壽星免費遊

有南瀛八景之首「虎埤泛月」美稱的虎頭埤風景區中秋推出一系列優惠方案活動，優惠中秋節假期4天連假的壽星免費入園，共渡中秋佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。