杏壇芬芳！ 南市教師節大會「教育創新、並肩同行」

台南市教育局今天下午在台江文化中心台江劇場舉辦教師節表揚大會，表揚師鐸獎、教育奉獻獎及優良特殊教育人員近900人。市長黃偉哲強調，上任以來積極充實學校軟異體建設，打造優質教育環境，讓老師們無後顧之憂，全心教育下一代。

今年教師節表揚大會以「教育創新、並肩同行」為主題，黃偉哲表示，12歲到17歲的國、高中生將提早在22日施打BNT疫苗，他感謝老師們對教育的貢獻和付出。黃偉哲說，疫情期間，大家都面臨嚴峻的考驗，除了教學改為線上，現在開學又恢復了實體，在防疫工作上，協助孩子準備施打BNT疫苗，都付出相當多的心血。他強調，2019年起陸續投入更多軟、硬體建設在教育環境上，讓老師能在更好的環境下，教育下一代。

此次大會獲表揚榮獲全國師鐸獎的有永仁高中校長洪慶在、東區復興國小老師邱士芬、東區勝利國小老師林和秀；南市師鐸獎有和順國中校長謝連陽、歸仁幼兒園長石素瑜、教師有建興國中吳忠政、海佃國中陳展宇、歸仁國中吳倖瑱、大內國中林怡馨、永康國中陳燕玲、鹽行國中王竣民、復興國中王秀如。

小學部分有西門實小林宜樺、海東國小劉博允、土庫國小蕭鈞彥、崑山國小蔡淑芬、億載國小王盈霖、海佃國小吳惠如、進學國小王淑慧、新進國小蔡兆倫、龍潭國小涂聖方；新進國小附幼馮憶玲、新營國小附幼翁惠歆、蚵寮國小附幼教保員胡舜華。

另表揚10位優良特殊教育人員，包含退而不休的全國教育奉獻獎得主翁資雄、劉芳梅，以及在教育路上持續付出的服務滿40年、30年及20年的842名資深優良教師。