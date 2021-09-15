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中秋連假嘉義縣推10大步道 刷低體脂存在感

中央社 / 嘉義縣15日電

中秋連假將至，嘉義縣文化觀光局長許有仁今天表示，民眾除了烤肉過節，也要到山上走走，刷低體脂存在感，推薦頂湖、迷糊、獨立山、大凍山等10大步道，可賞美景兼燃脂。

許有仁說，初走步道的新手，可到太興岩步道、野薑花溪步道、頂湖步道或迷糊步道走走，不僅好走不累，還可聞花香，欣賞翠綠茶園、參天杉林及雲霧繚繞等美景。

若想再增強挑戰度，推薦瑞太古道、石棹步道群或二尖山步道，行走在山稜線的二尖山步道是網友超推的「親民版抹茶山」；瑞太古道猶如電影臥虎藏龍的場景；而石棹步道群則可盡收茶園、杉林及雲霧美景。

許有仁強調，重量級步道包括有大自然鬼斧神工岩壁美景的青年嶺步道；全長7.1公里，頂點有360度的觀景平台，可看群峰、日出、雲海跟晚霞的大凍山步道；全台唯一與鐵道相依的獨立山步道，都是不錯的選擇，都可以燃脂，刷低體脂存在感。

嘉義縣長翁章梁表示，雖然2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情趨緩，遊客到嘉義縣遊玩，還是要遵守防疫規定。

嘉義 抹茶山

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