中秋連假嘉義縣推10大步道 刷低體脂存在感
中秋連假將至，嘉義縣文化觀光局長許有仁今天表示，民眾除了烤肉過節，也要到山上走走，刷低體脂存在感，推薦頂湖、迷糊、獨立山、大凍山等10大步道，可賞美景兼燃脂。
許有仁說，初走步道的新手，可到太興岩步道、野薑花溪步道、頂湖步道或迷糊步道走走，不僅好走不累，還可聞花香，欣賞翠綠茶園、參天杉林及雲霧繚繞等美景。
若想再增強挑戰度，推薦瑞太古道、石棹步道群或二尖山步道，行走在山稜線的二尖山步道是網友超推的「親民版抹茶山」；瑞太古道猶如電影臥虎藏龍的場景；而石棹步道群則可盡收茶園、杉林及雲霧美景。
許有仁強調，重量級步道包括有大自然鬼斧神工岩壁美景的青年嶺步道；全長7.1公里，頂點有360度的觀景平台，可看群峰、日出、雲海跟晚霞的大凍山步道；全台唯一與鐵道相依的獨立山步道，都是不錯的選擇，都可以燃脂，刷低體脂存在感。
嘉義縣長翁章梁表示，雖然2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情趨緩，遊客到嘉義縣遊玩，還是要遵守防疫規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言