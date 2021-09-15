清淨最美無敵海景馬桶 台版摩西分海白水湖壽島淨灘

受璨樹颱風外圍環流影響，長浪將海洋廢棄物，捲上嘉義縣沿海沙灘及堤岸邊，環保局上午號召百餘名志工及民眾，前往東石鄉網紅景點「台版摩西分海」白水湖壽島淨灘，清洗最美海景馬桶。

環保局統計，共清理約2000公斤垃圾，包括1350公斤一般廢棄物及650公斤資源回收物，經海岸廢棄物監測 (ICC)分析，以魚網及繩子類別廢棄物為最大宗，其次是寶特瓶。

白水湖壽島是東石鄉秘境，去年電影「消失的情人節」在此拍攝取景，知名度大開，「水沒」海潮淹沒馬路的景象及「坐擁絕美海景的馬桶」，吸引許多遊客和喜愛攝影民眾前往朝聖打卡，蹲在馬桶上欣賞海景及夕陽，是獨一無二的體驗，馬桶遭垃圾汙染。

環保局長張根穆特別頒布全國獨一無二坐享360°無敵海景「特優之榮譽公廁」，呼籲遊客前來踩點，愛護壽島特有環境，別遺留不屬於美麗海岸的廢棄物，將潔淨美景留給下一個遊客。

有別於以往淨灘模式，特別將淨灘訊息公開環保局臉書嘉減碳，讓關注海岸環境的民眾有機會參與愛護環境行列，疫情期間不忘環保，用行動喚醒民眾減少海洋垃圾，落實生活中的垃圾減量。