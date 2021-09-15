影／西拉雅為何被稱為祀壼民族 牽曲花環3種花深具在地特色

台南市「重建KUVA活絡聚落計畫─110年成果發表會」今天在西拉雅文化會館舉行，進門就可看到一整排的壼甕並寫著「祀壼文化」，負責執行計畫主持人的台南社區營造協會理事長李珊珊表示，KUVA是西拉雅語的公廨，透過振興活絡計畫，把流失近百年的西拉雅文化再重新找回來，在西拉雅正名這段路上，期待族人先認同自己的文化，加上政府的加持，可以感受到歷任市長的支持，西拉雅族人沒有被拋棄。

李珊珊表示，KUVA（公廨）原始有三個意議，會議的地方、青年聚會所、宗教的信仰，對西拉雅族而言，宗教意味更濃一點，KUVA振興是凝聚散掉的族人，很多人都會在家裡祭拜，在夜祭之前會把家裡的壼拿到公廨，一起祭拜，夜祭是拜祖靈把一年的豐收告訴阿立祖，是西拉雅族一年最重要的祭典。

祀壺也是西拉雅族獨有的崇拜儀式，是西拉雅人用來代表祖靈的東西。李珊珊說，「祀壺」所祭祀的是在壺、罐、瓶、碗、甕等容器內裝水，代表的是祖靈，稱謂也不只是阿立祖，西拉雅人不祭祀神明，而是祭拜看不到的祖靈，除了稱阿立祖，也有稱阿立母、老君或太祖。夜祭則是告訴祖靈我們過得很好，很豐收。

李珊珊指出，西拉雅族雖被稱為祀壼民族，但祭拜的壺體也沒有統一，只要是壺、罐、瓶、碗、甕等容器可以裝水的容器就可以，壺是用來裝清水，經過尪姨「作向」，壺體內的水就叫做「向水」，相傳是有靈力，家裡小孩不舒服喝下有保平安的意思。