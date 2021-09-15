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影／西拉雅為何被稱為祀壼民族 牽曲花環3種花深具在地特色

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
西拉雅族花冠使用在地的檳榔花、雞冠花及圓仔花。記者吳淑玲／攝影
西拉雅族花冠使用在地的檳榔花、雞冠花及圓仔花。記者吳淑玲／攝影

台南市「重建KUVA活絡聚落計畫─110年成果發表會」今天在西拉雅文化會館舉行，進門就可看到一整排的壼甕並寫著「祀壼文化」，負責執行計畫主持人的台南社區營造協會理事長李珊珊表示，KUVA是西拉雅語的公廨，透過振興活絡計畫，把流失近百年的西拉雅文化再重新找回來，在西拉雅正名這段路上，期待族人先認同自己的文化，加上政府的加持，可以感受到歷任市長的支持，西拉雅族人沒有被拋棄。

李珊珊表示，KUVA（公廨）原始有三個意議，會議的地方、青年聚會所、宗教的信仰，對西拉雅族而言，宗教意味更濃一點，KUVA振興是凝聚散掉的族人，很多人都會在家裡祭拜，在夜祭之前會把家裡的壼拿到公廨，一起祭拜，夜祭是拜祖靈把一年的豐收告訴阿立祖，是西拉雅族一年最重要的祭典。

祀壺也是西拉雅族獨有的崇拜儀式，是西拉雅人用來代表祖靈的東西。李珊珊說，「祀壺」所祭祀的是在壺、罐、瓶、碗、甕等容器內裝水，代表的是祖靈，稱謂也不只是阿立祖，西拉雅人不祭祀神明，而是祭拜看不到的祖靈，除了稱阿立祖，也有稱阿立母、老君或太祖。夜祭則是告訴祖靈我們過得很好，很豐收。

李珊珊指出，西拉雅族雖被稱為祀壼民族，但祭拜的壺體也沒有統一，只要是壺、罐、瓶、碗、甕等容器可以裝水的容器就可以，壺是用來裝清水，經過尪姨「作向」，壺體內的水就叫做「向水」，相傳是有靈力，家裡小孩不舒服喝下有保平安的意思。

今天會場也展示西拉雅花環，李珊珊說，花環就地取材檳榔花、雞冠花及圓仔花所編織而成，有的也會用甘蔗取代，在夜祭唱牽曲時，不論男女都要戴上花冠，表達對阿立祖的虔誠，用西拉雅母語用古調唱，內容其實就是豐年祭表達用什麼東西祭拜阿立祖，還有若遇到不下雨乾旱等都會在牽曲裡呈現。

台南社區營造協會理事長李珊珊說明西拉雅族為什麼又被稱為祀壼文化。記者吳淑玲／攝影
台南社區營造協會理事長李珊珊說明西拉雅族為什麼又被稱為祀壼文化。記者吳淑玲／攝影

西拉雅族 社區營造 豐年祭

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