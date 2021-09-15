快訊

桃勤女清消員染Delta 足跡曝光去過全聯、家樂福超市

新北零確診 侯友宜宣布：明天起開放內用

成大博士生深蹲社區 青銀協力打造療癒的都市農場

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
青銀協力將台南市兌悅里活動中心打造成都市農場。圖／南市中西區公所提供
青銀協力將台南市兌悅里活動中心打造成都市農場。圖／南市中西區公所提供

台南市文化局推動個人社區營造獎勵計畫，成大公共衛生研究所博士班學生徐婉禎，深蹲兌悅里，2年來辦理超過30場活動，帶領社區長輩從零開始學習無毒栽種蔬菜，在青銀協力下凝聚社區居民共識，將兌悅里活動中心中庭打造成清新的都市農場，提供居民透過園藝達到療癒身心靈的場所。

徐婉禎表示，今年受疫情影響，都市農場一度荒廢，所幸隨著疫苗普及率與疫情的控制，逐步開放讓想念種菜的長輩繼續種菜。以往辦理的實體活動，今年為了避免群聚，都改為線上課程；以往由社區民眾採收農場蔬菜，作為烹飪共餐食材，今年則由老師透過YouTube直播教學，在線上與長輩一起煮飯、一起吃飯。疫情雖然改變了大家的生活模式，但透過線上課程的方式，也不失彼此關心問候的溫度。

兌悅里長張友馨說，都市農場是里民交流維繫感情的好地方，2年來推廣友善種植、健康飲食，提升社區民眾的生活品質，也養成長輩們持續學習的習慣，疫情期間更開發了長輩的3C潛能。未來將持續透過科技與農場療癒力關懷社區長輩，讓社區文化與社福結合，在防疫新生活中，發揮最大效益。

疫情 社區營造

延伸閱讀

總幹事提醒社區有確診者 涉散布謠言送辦

大學今天開學 成大外籍生入境不到5趴

台南市社區治安觀摩 文南6社區績效優異獲表揚

與弱勢孩童同行 打造飛往夢想的翅膀

相關新聞

嘉市普發2千元預算通過 市府:盼10月底下旬發

嘉義市政府規畫普發給市民2000元現金，另提「消費滿5000元送500元」等產業振興計畫，總計需追加預算5億9523萬多...

台南揮別「黑龍江」 汙染流域鰻苗、假鋸齒米蝦現蹤

台南環保局2年來針對二仁溪、鹽水溪進行生態物種調查，發現水質良好處才能存活的鰻苗，也現身二仁溪河口。不耐汙的台灣石鮒、假...

台南秋遊好景點大公開 虎頭埤邀中秋連假4天壽星免費遊

有南瀛八景之首「虎埤泛月」美稱的虎頭埤風景區中秋推出一系列優惠方案活動，優惠中秋節假期4天連假的壽星免費入園，共渡中秋佳...

台南市西拉雅族原鄉 黃偉哲：努力推動正名獲全國認同

台南市長黃偉哲今天出席在西拉雅文化會館舉行「重建KUVA活絡聚落計畫─110年成果發表會」，與西拉雅各聚落及協會團體代表...

25年來最嚴重！受新冠肺炎衝擊 全球「兒童新娘」暴增

因新冠肺炎疫情衝擊各國，許多女童被迫失學，面臨結婚、童工、被販運或受暴危機，台灣世界展望會代理會長李紹齡指出，每年全球約...

秋節連假甩煩悶 到嘉義走10大燃脂步道

防疫三級期間不只悶壞身心，連帶腰間肉也出現，隨著疫情趨緩，防疫降級，秋節4天連假，嘉義縣文化觀光局推蔫民眾來嘉，挑戰各大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。