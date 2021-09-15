成大博士生深蹲社區 青銀協力打造療癒的都市農場

台南市文化局推動個人社區營造獎勵計畫，成大公共衛生研究所博士班學生徐婉禎，深蹲兌悅里，2年來辦理超過30場活動，帶領社區長輩從零開始學習無毒栽種蔬菜，在青銀協力下凝聚社區居民共識，將兌悅里活動中心中庭打造成清新的都市農場，提供居民透過園藝達到療癒身心靈的場所。

徐婉禎表示，今年受疫情影響，都市農場一度荒廢，所幸隨著疫苗普及率與疫情的控制，逐步開放讓想念種菜的長輩繼續種菜。以往辦理的實體活動，今年為了避免群聚，都改為線上課程；以往由社區民眾採收農場蔬菜，作為烹飪共餐食材，今年則由老師透過YouTube直播教學，在線上與長輩一起煮飯、一起吃飯。疫情雖然改變了大家的生活模式，但透過線上課程的方式，也不失彼此關心問候的溫度。

兌悅里長張友馨說，都市農場是里民交流維繫感情的好地方，2年來推廣友善種植、健康飲食，提升社區民眾的生活品質，也養成長輩們持續學習的習慣，疫情期間更開發了長輩的3C潛能。未來將持續透過科技與農場療癒力關懷社區長輩，讓社區文化與社福結合，在防疫新生活中，發揮最大效益。