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嘉縣特定工廠發展協會 贈18座消毒門助衛生所防疫

中央社 / 嘉義縣15日電

嘉義縣特定工廠發展協會今天捐贈18座防疫消毒門，提供縣內衛生所防疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病），代替人工量體溫、消毒。嘉義縣長翁章梁代表接受並感謝協會共同抗疫。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，全縣18處鄉鎮市衛生所，目前全面展開疫苗接種服務，面對前來施打疫苗的民眾，得逐一測量體溫、清潔消毒，耗費需許多人力。

嘉義縣特定工廠發展協會理事長陳瑞霖得知衛生所人員辛勞，與協會成員共同出資，採購18座防疫消毒門，將放置在衛生所入口，自動為民眾量體溫、噴酒精，降低衛生所人力負擔。

特定工廠發展協會防疫消毒門捐贈儀式，今天在新港鄉公所舉辦，由翁章梁代表接受。翁章梁說，感謝協會共同抗疫，希望在大家齊心努力下，早日戰勝疫情，恢復正常生活。

衛生所 嘉義 翁章梁

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