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台南二仁溪、鹽水溪水質轉佳 生態數量多物種

中央社 / 台南15日電

早年汙染嚴重的台南二仁溪、鹽水溪水質日漸改善，包括只在水質良好處才能存活的「鰻苗」現身二仁溪河口；不耐污種的台灣石鮒及假鋸齒米蝦出現在原本水質較差的鹽水溪豐化橋。

台南市環保局近兩年針對轄內這兩處溪流辦理生態物種調查。依數據顯示，曾經是100%嚴重污染的二仁溪流域經多年整治，在民國109年河川嚴重污染長度比例已下降至24.1%；鹽水溪流域曾有70%為嚴重污染河段，現在污染河段已大幅縮短為5.7%。

台南市政府環保局表示，為瞭解河川水質與水中環境生物關聯性，108年辦理二仁溪生態物種調查。在中下游水域調查到的魚類種類數，已從20多年前的10多種，增加至41種，最讓人驚喜的是，竟然發現鰻苗，也可見二仁溪流域水質改善成效。

另外，鹽水溪流域109年水域生態調查，發現以往僅有吳郭魚、琵琶鼠等耐污性種類，如今在嚴重污染水域的豐化橋測點，也出現不耐污種的台灣石鮒及假鋸齒米蝦等台灣特有種，顯示中游段水質有相當改善。

環保局水域及毒物管理科表示，早年著重經濟發展，環保意識待加強，產業廢污水未妥善處理即排入河川，水生物種大幅下降。在南市府與中央共同努力提升污水處理率、興建水質淨化設施、落實事業污染源輔導稽查、與推動畜牧糞尿資源化等，河川污染問題有所改善。

為瞭解河川污染整治推動工作對於水域生態變化影響，環保局110年將針對急水溪進行水域生態調查，並持續致力守護河川水質，以恢復水域生態多樣性，維護優質生活環境。

水質 污水

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