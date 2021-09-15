台南揮別「黑龍江」 汙染流域鰻苗、假鋸齒米蝦現蹤

台南環保局2年來針對二仁溪、鹽水溪進行生態物種調查，發現水質良好處才能存活的鰻苗，也現身二仁溪河口。不耐汙的台灣石鮒、假鋸齒米蝦，也出現在原本水質較差的鹽水溪豐化橋處，顯示水質明顯改善。

環保局長謝世傑表示，二仁溪曾是100%嚴重汙染的河川，經過多年整治後，去年河川嚴重汙染長度比例已下降至24.1%。鹽水溪流域曾經有70%是嚴重汙染河段，目前已縮短為5.7%。

台南市環保局為了瞭解河川水質與水中環境生物的關聯性，2019年起辦理二仁溪生態物種調查。中下游水域調查到的魚類種類數，已從20多年前的10多種，增加至41種，連河口也出現鰻苗。

另鹽水溪流域的水域生態調查，也發現除了吳郭魚、琵琶鼠等耐汙性的種類，在嚴重汙染水域的豐化橋測點，也出現不耐汙種的台灣特有種─台灣石鮒及假鋸齒米蝦，顯示中游段水質已漸漸由嚴重汙染好。

謝世傑表示，為瞭解河川汙染整治推動工作對於水域生態變化的影響，今年針對急水溪進行水域生態調查，並持續致力守護河川水質，以恢復水域生態多樣性，維護優質生活環境為目標。