台南秋遊好景點大公開 虎頭埤邀中秋連假4天壽星免費遊

有南瀛八景之首「虎埤泛月」美稱的虎頭埤風景區中秋推出一系列優惠方案活動，優惠中秋節假期4天連假的壽星免費入園，共渡中秋佳節。連假在吊橋咖啡屋有街頭藝人音樂演出，以及虎埤八景水橋虹影雨豆樹下有湖畔小農市集。

台南市觀旅局局長郭貞慧表示，台南適合秋遊的好景點推薦，包括虎頭埤風景區、安平運河遊船、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、尖山埤江南渡假村、鹽水月津港、南科迎曦湖、新營天鵝湖、烏山頭水庫、林默娘公園、黃金海岸、觀夕平台等。

位在台南新化的虎頭埤風景區，早年就以「虎埤泛月」入選南瀛八景之首，中秋節假期天連假的壽星免費入園，園內有一座蟋蟀生態館，館內飼養約3萬隻的黃斑黑蟋蟀，帶遊客回到童年田野趣味，還有「遇見臺灣第一水庫古往今昔」老照片特展，從日本時代到民國70年代的老照片，見證台灣第一水庫的百年風華，歡迎遊客來台南度過難忘的中秋佳節。

今年中秋連假虎頭埤推出4天（9月18日至9月21日）生日的遊客，享免費入園，一般遊客憑門票可享腳踏船6折優惠，搭配台南好康券入園優惠方案，9月6日至111年2月6日，憑台南好康券入園，每車200元可4人以內入園（原價360元）；憑台南好康券入園，得享半價入園優惠。

因應中央疫情指揮中心9月14日後管制放寬的防疫規範，人流管制上限2500人。暫不開放早上6點30分以前晨運民眾入園。（晚上也未開放），烤肉區也暫不開放。開放太陽能船遊湖40人以下、露營區 需事先電話預約。室內館室蟋蟀生態館人流限制50人以下。開放假日導覽解說服務人流管制30人以下。預約露營狀況適度局部開放衛浴空間。開放街頭藝人申請。