台南推西拉雅文化復振 正名與扎根雙管齊下

台南市政府推動西拉雅文化復振，今天在新化區西拉雅文化會館舉行「重建KUVA活絡聚落計畫110年成果發表會」，並盼推動正名與文化扎根，將西拉雅文化傳承到下一代。

台南市政府自民國102年啟動「重建KUVA活絡聚落計畫」，委由專業輔導團隊以開辦培力課程、陪伴關懷、提供諮詢、輔導聚落、建立整合資源資訊平台等方式，協助聚落獨立自主，並藉由輔導過程探討西拉雅聚落文史發展狀況，協助聚落保存文史資料，作為後續聚落研究、政策規劃與族群活化的參考，推動西拉雅文化振興發揚。

KUVA計畫執行單位台南市社區營造協會理事長李珊珊表示，KUVA是平埔族的公廨之意，台南市西拉雅族聚落從安平到佳里、麻豆、善化、白河、新市、新化、左鎮等地，陸續有聚落振興中，以定期輔導訪視，提供支援及各項資源協助，成果豐碩。

台南市長黃偉哲在發表會中致詞時表示，很高興看到KUVA聚落活動展現精彩成果，西拉雅包括正名及文化相關活動，從前台南縣長蘇煥智、前台南市長賴清德、代理市長李孟諺至今，10多年來見證許多西拉雅族人辛苦奮鬥，未來將繼續朝2個方向努力。

黃偉哲表示，首先是期盼順利經過行政院、立法院正名，並希望相關正名運動能夠得到全國認同；另一個方向是扎根，市府在語言、文化活動及生活上會持續全力協助西拉雅族人得到更多資源和援助，並將西拉雅文化傳承給下一代。

台南市原民會指出，今年度KUVA計畫執行藉由成果發表讓各聚落能互相交流經驗，以鼓勵聚落族親參與營造聚落未來發展，一起努力形塑西拉雅族獨有特色。