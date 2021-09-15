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台南市西拉雅族原鄉 黃偉哲：努力推動正名獲全國認同

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市「重建KUVA活絡聚落計畫成果發表會」，各聚落展現成果。記者吳淑玲／攝影
台南市「重建KUVA活絡聚落計畫成果發表會」，各聚落展現成果。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲今天出席在西拉雅文化會館舉行「重建KUVA活絡聚落計畫─110年成果發表會」，與西拉雅各聚落及協會團體代表共同見證西拉雅文化推動聚落活絡的豐碩成果，黃偉哲表示，台南是西拉雅族原鄉，市府長期推動西拉雅文化復振，期盼透過社區營造或地方創生帶動聚落發展，讓社會大眾認識及欣賞西拉雅文化；也會接棒努力讓西拉雅正名獲全國認同。

黃偉哲表示，很高興看到KUVA聚落活動展現精彩成果，西拉雅包括正名及文化相關活動，從蘇煥智前縣長、賴清德前市長、李孟諺前代理市長迄今，這1、20年來見證許多西拉雅族人辛苦奮鬥，未來將朝二個方向努力：第一個是正名，期盼將來經過行政院、立法院正名，並希望相關正名運動能夠得到全國認同；第二個是扎根，南市府在語言、文化活動及生活上會持續全力協助西拉雅族人得到更多資源和援助，並將西拉雅文化傳承給下一代。

台南市政府從2013年啟動「重建KUVA活絡聚落計畫」，今年已是第9年，以開辦培力課程、陪伴關懷、提供諮詢、輔導聚落、建立整合資源資訊平台等方式，一步步協助聚落獨立自主；也藉由輔導過程中的訪談、分析、評估及彙整，探討西拉雅聚落文史發展狀況，協助聚落保存文史資料，作為後續聚落研究、政策規劃與族群活化的參考，積極推動西拉雅文化振興發揚。

KUVA計畫執行單位，台南市社區營造協會理事長李珊珊表示，KUVA是平埔族的公廨之意，台南市西拉雅族聚落從安平到佳里、麻豆、善化、白河、新市、新化、左鎮等，陸續有聚落振興中，在充分溝通下，今年度重點聚落為左鎮拔馬、山上隙仔口、官田番仔田、白河險潭、麻豆蔴荳共5個聚落，以每月定期輔導訪視，提供支援及各項資源協助，成果豐碩。

今年左鎮拔馬聚落完成「探索左鎮拔馬聚落」初步文史調查及聚落推廣宣傳影片；蔴荳、白河險潭完成聚落文化地圖初稿繪製；並建立聚落風味餐食譜及菱角創意料理製作等，著重社區參與交流，以凝聚在地力量，喚醒西拉雅族人對聚落與文化的認同。

台南市長黃偉哲今天出席「重建KUVA活絡聚落計畫成果發表會」，強調全力協助文化振興及續推西拉雅正名。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天出席「重建KUVA活絡聚落計畫成果發表會」，強調全力協助文化振興及續推西拉雅正名。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天出席「重建KUVA活絡聚落計畫成果發表會」，體驗各聚落傳統美食，因防疫未品嘗。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天出席「重建KUVA活絡聚落計畫成果發表會」，體驗各聚落傳統美食，因防疫未品嘗。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天出席「重建KUVA活絡聚落計畫成果發表會」，學習西拉雅語。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天出席「重建KUVA活絡聚落計畫成果發表會」，學習西拉雅語。記者吳淑玲／攝影

西拉雅族 白河 黃偉哲

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