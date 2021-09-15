時序入秋防禽流感 台南加強採樣監測
時序漸漸入秋，近日南部已可感受日夜溫差變大，台南市動保處呼籲養禽業者防範禽流感，除加強禽場採樣監測，並調派消毒車到家禽理貨場、濕地保護區等熱區噴霧消毒。
台南市政府農業局長李建裕今天表示，全台今年迄今共發生13場高病原性禽流感，台南市則在積極管理下還沒有出現疫情，養禽業者的自主作為也是重要關鍵，必須做好人車管控、清潔消毒及飼養管理，才能讓產業永續經營。
台南市動保處指出，秋冬季節候鳥陸續來台，禽場應持續加強生物安全防疫措施，落實人員車輛管制及進出車輛消毒，維護防鳥設施以避免家禽與候（野）鳥接觸，若禽隻出現健康異常情形時，應立即通報動保處，切勿隱匿疫情造成禽流感病原擴散。
動保處指出，即將進入禽流感好發季節，動保處將派員加強禽場採樣監測，並派遣消毒車針對家禽理貨場、集籠場、濕地保護區等熱區進行噴霧消毒，並呼籲養禽業者同步於場內進行清潔消毒，降低環境中禽流感病毒數量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言