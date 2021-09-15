時序入秋防禽流感 台南加強採樣監測

時序漸漸入秋，近日南部已可感受日夜溫差變大，台南市動保處呼籲養禽業者防範禽流感，除加強禽場採樣監測，並調派消毒車到家禽理貨場、濕地保護區等熱區噴霧消毒。

台南市政府農業局長李建裕今天表示，全台今年迄今共發生13場高病原性禽流感，台南市則在積極管理下還沒有出現疫情，養禽業者的自主作為也是重要關鍵，必須做好人車管控、清潔消毒及飼養管理，才能讓產業永續經營。

台南市動保處指出，秋冬季節候鳥陸續來台，禽場應持續加強生物安全防疫措施，落實人員車輛管制及進出車輛消毒，維護防鳥設施以避免家禽與候（野）鳥接觸，若禽隻出現健康異常情形時，應立即通報動保處，切勿隱匿疫情造成禽流感病原擴散。

動保處指出，即將進入禽流感好發季節，動保處將派員加強禽場採樣監測，並派遣消毒車針對家禽理貨場、集籠場、濕地保護區等熱區進行噴霧消毒，並呼籲養禽業者同步於場內進行清潔消毒，降低環境中禽流感病毒數量。