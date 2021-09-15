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25年來最嚴重！受新冠肺炎衝擊 全球「兒童新娘」暴增

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台灣世界展望會為關注全球貧困女童困境，發起「資助1000個女童」行動，並邀請今年東奧國手、展望會長期關懷的方莞靈、江念欣及「台灣欄神」陳奎儒共同發聲。圖／台灣世界展望會資源發展團隊南區辦事處提供
台灣世界展望會為關注全球貧困女童困境，發起「資助1000個女童」行動，並邀請今年東奧國手、展望會長期關懷的方莞靈、江念欣及「台灣欄神」陳奎儒共同發聲。圖／台灣世界展望會資源發展團隊南區辦事處提供

因新冠肺炎疫情衝擊各國，許多女童被迫失學，面臨結婚、童工、被販運或受暴危機，台灣世界展望會代理會長李紹齡指出，每年全球約1200萬名女孩成為兒童新娘，受疫情影響更加劇，去年被迫結婚的女童較2019年翻倍暴增，是25年來最嚴重時刻，若未加緊行動，預估2030年前全世界將增加1.1億名兒童新娘，主要是貧困女孩從小失學，連帶失去培力和改變生命的機會。

台灣世界展望會為關注全球貧困女童困境，發起「資助1000個女童」行動，每月700元愛心資助，幫助她們改善生活、接受教育，並邀請今年東奧國手、展望會長期關懷的方莞靈、江念欣及「台灣欄神」陳奎儒共同發聲，鼓勵女孩堅持不放棄夢想，有朝一日在各行各業發光。

江念欣說，能聲援困境中的女孩很有意義，也相當感動，她回想起自己接受資助後，家庭生活獲得改善，心中充滿感謝，讓她想幫助更多有需要的人。

從小與母親相依的方莞靈說，有陣子母親身體不好，社工員常到家裡探望她們，小小舉動讓她很感動也很安心，讓她無後顧之憂投入練習和比賽。她對自己出生在台灣感到幸運，想對困境中的女孩說「加油」，就算生活辛苦也不要失去夢想。

資助方莞靈的王先生與王太太今天也特別捎來鼓勵信函，讓她感到意外又驚喜，南非籍的王太太用英文恭喜方莞靈在奧運創下佳績，「我常和丈夫說，資助一個女孩就等於幫助將來她的孩子、家庭，甚至社區的其他孩子，因為女孩接受教育就能持續發揮影響力。」

疫情 結婚 夢想

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