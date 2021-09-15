快訊

【聯合七十】名廚江振誠的下一步 尋覓台灣料理DNA

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義科園區選址定案 日本商社拜會翁章梁尋求合作商機

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（前右）陪日本商社代表參觀故宮南院。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（前右）陪日本商社代表參觀故宮南院。圖／嘉縣府提供

行政院長蘇貞昌宣布嘉義科學園區選址太保農場，日本三菱商事本部長苗村、伊藤忠商事董事長松井、總經理岡崎、丸紅商事部長賴英任等日本大型商社代表，以及國內樺晟集團董事長魏孝秦、開南大學副董事長顏志光，昨天拜會縣長翁章梁，商洽談農業、能源及製造投資等事宜，加速建設嘉義。

嘉義縣未來重大建設，除科園區，還有無人機研發驗證中心、航太園區、蒜頭糖廠五分車延伸至故宮南院、茶改場總場南遷、故宮南院二館等，科園區規畫智慧農業、精準醫療等未來重要產業，吸引國內外工商業、營建房地產界關注。

翁章梁陪日本商社代表參觀故宮南院，他說，台日雙方交流熱絡，疫情期間台灣捐日本口罩、日本回贈ＡＺ疫苗，善意互助循環，友誼深厚，嘉義位處雲嘉南廊帶核心，發展腹地讓投資機會多元化，農業、觀光、綠能、物流、精密機械、無人飛機及智慧醫療等都是優質投資標的，期望日本產業強化資源交流投資嘉縣，為後疫期時代超前部署，尋找商機。

嘉縣開發大埔美及馬稠後產業園區銷售成績亮眼，相關製造業、商業服務業、綠能產業等大型投資案金額，已達843億元，未來結合科園區、民雄航太園區、水上南靖及中埔公館產業園區、貨轉中心的開發，推動科技、創新發展多元產業。

日本商社代表昨天拜會縣長翁章梁（右），商洽談農業、能源及製造投資等事宜，加速建設嘉義。圖／嘉縣府提供
日本商社代表昨天拜會縣長翁章梁（右），商洽談農業、能源及製造投資等事宜，加速建設嘉義。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（右四）陪日本商社代表參觀故宮南院。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（右四）陪日本商社代表參觀故宮南院。圖／嘉縣府提供

日本 故宮南院 嘉義

延伸閱讀

萌樣鱟寶寶孵化600隻破紀錄 嘉義保育「夫妻魚」鱟有成

綠衣失智友善天使 嘉縣府結盟郵局啟動通報系統

消防員潛訓溺斃 翁章梁、消防署副署長弔祭從優撫卹

賣場設防災專區 嘉縣長翁章梁示範防震避難

相關新聞

入秋嚴防禽流感 南市動保處加強禽場採樣監測

中秋將至，秋高氣爽早晚溫差大，台南市政府農業局動保處提醒畜禽業者，持續做好消毒防疫，防範禽流感發生。

台南市社區治安觀摩 文南6社區績效優異獲表揚

「警力有限，民力無窮。」台南市今天舉辦社區治安研習觀摩會，會中表揚南區文南社區等6個績優社區，警方並在會場四周設攤，宣導...

嘉義科園區選址定案 日本商社拜會翁章梁尋求合作商機

行政院長蘇貞昌宣布嘉義科學園區選址太保農場，日本三菱商事本部長苗村、伊藤忠商事董事長松井、總經理岡崎、丸紅商事部長賴英任...

台南在宅救援連線 裝設率僅2成

台南市政府推動在宅緊急救援連線服務，讓獨居老人、身障者一旦在家中出意外可迅速獲援，全市符合申設資格有1918人，2年來僅...

13車搶1車位 嘉市將設3停車場

嘉義市審計室昨天在市議會進行市府去年度總決算審核報告，認為全市停車空間不足，市中心、景點周邊沒有都市計畫停車場用地；市議...

雲3線到仁德西路 公總：盡速整修

公路總局長許鉦漳昨天應立委蘇治芬邀請現勘雲林縣麥寮、四湖及水林地區道路整修狀況，縣長張麗善也關切道路養護，尤其六輕主要道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。