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嘉義科園區選址定案 日本商社拜會翁章梁尋求合作商機
行政院長蘇貞昌宣布嘉義科學園區選址太保農場，日本三菱商事本部長苗村、伊藤忠商事董事長松井、總經理岡崎、丸紅商事部長賴英任等日本大型商社代表，以及國內樺晟集團董事長魏孝秦、開南大學副董事長顏志光，昨天拜會縣長翁章梁，商洽談農業、能源及製造投資等事宜，加速建設嘉義。
嘉義縣未來重大建設，除科園區，還有無人機研發驗證中心、航太園區、蒜頭糖廠五分車延伸至故宮南院、茶改場總場南遷、故宮南院二館等，科園區規畫智慧農業、精準醫療等未來重要產業，吸引國內外工商業、營建房地產界關注。
翁章梁陪日本商社代表參觀故宮南院，他說，台日雙方交流熱絡，疫情期間台灣捐日本口罩、日本回贈ＡＺ疫苗，善意互助循環，友誼深厚，嘉義位處雲嘉南廊帶核心，發展腹地讓投資機會多元化，農業、觀光、綠能、物流、精密機械、無人飛機及智慧醫療等都是優質投資標的，期望日本產業強化資源交流投資嘉縣，為後疫期時代超前部署，尋找商機。
嘉縣開發大埔美及馬稠後產業園區銷售成績亮眼，相關製造業、商業服務業、綠能產業等大型投資案金額，已達843億元，未來結合科園區、民雄航太園區、水上南靖及中埔公館產業園區、貨轉中心的開發，推動科技、創新發展多元產業。
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