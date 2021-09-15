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入秋嚴防禽流感 南市動保處加強禽場採樣監測

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
入秋嚴防禽流感，南市動保處加強禽場採樣監測。圖／南市動保處提供
入秋嚴防禽流感，南市動保處加強禽場採樣監測。圖／南市動保處提供

中秋將至，秋高氣爽早晚溫差大，台南市政府農業局動保處提醒畜禽業者，持續做好消毒防疫，防範禽流感發生。

台南市政府農業局長李建裕表示，今年迄今全台已發生13場高病原性禽流感，在養禽業者積極落實防疫，台南迄今有1年無禽流感疫情發生，除市府防疫單位推動各項防疫措施，養禽業者自主作為也是關鍵，養禽業者應每日檢視自家養禽場內禽隻健康狀況，若有異常情形時，應立即通報動保處，切勿隱匿疫情造成禽流感病原擴散。

動保處表示，秋冬進入禽流感好發期，為防範禽流感發生，今年10月起進行「家禽流行性感冒強化防疫措施」，將派員加強本市禽場採樣監測，亦主動派遣消毒車針對本市熱區（包含家禽理貨場、集籠場、濕地保護區及禽流感案例場）進行噴霧消毒工作，並請養禽業者同步於場內進行清潔消毒，共同降低環境中禽流感病毒。

動保處指出，秋冬季節候鳥陸續來台，禽場應持續加強生物安全防疫措施，落實人員車輛管制及進出車輛應澈底消毒，防鳥設施的維護完善，避免家禽與候（野）鳥接觸。

入秋嚴防禽流感，南市動保處加強禽場採樣監測。圖／南市動保處提供
入秋嚴防禽流感，南市動保處加強禽場採樣監測。圖／南市動保處提供

禽流感 疫情 濕地

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