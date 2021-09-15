嘉義市累積確診本島最低 企業暖贈月餅

嘉義市累積10名新冠確診病例，為台灣本島最低，茂生農經股份公司為慰勞警察、消防人員穩定治安及救災，也協助防疫工作的辛勞，經嘉義市議員戴寧牽線，今天捐贈公司研發的中秋月餅禮盒150盒給嘉市府，盼藉贈送月餅禮盒為防疫工作盡一份心力，讓警消中秋節無法休假，能吃月餅過節。

嘉市府預計將這批月餅禮盒給衛生局、環保局共50盒，警察局50盒、消防局50盒。

市長黃敏惠說，茂生農經公司成立超過60年也善盡企業社會責任，此次茂經藉中秋節贈送月餅禮盒，替市府團隊防疫人員補充能量，相當感謝，嘉市是人口密度第二高的城市，盼做好防疫工作；戴寧表示，嘉市防疫成果是全台數一數二，除醫療人員的努力，市府團隊也功不可沒。