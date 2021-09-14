萌樣鱟寶寶孵化600隻破紀錄 嘉義保育「夫妻魚」鱟有成
嘉義縣政府委託嘉縣生態保育協會復育三棘鱟傳喜訊，成功孵化600隻鱟寶寶，創成鱟產卵大量孵化稚鱟紀錄，下午縣長翁章梁由議員蔡瑋傑、布袋鎮長陳鳳梅陪同，到布袋鎮新岑國小「小鱟中間育成及成鱟飼育場」，觀賞鱟寶寶。
被稱「活化石、夫妻魚」的鱟，因棲地遭破壞，又鱟血製成醫藥試劑疫苗，族群遽減，每年6到9月是繁殖期，生態保育協會養育2對成鱟，產下綠豆般2萬多顆卵，日前首次孵化3隻鱟寶寶，體長僅0.5公分，半透明狀，萌樣可愛，接著陸續孵化誕生。
生態保育協會總幹事蘇銀添表示，好美寮濕地2003年至今，都有發現小鱟蹤跡，是鱟棲地，育成非常不容易，曾與中研院共同養育金門水試所鱟苗，可惜生長至成鱟前就死亡，生態保育協會收容照顧成鱟，收容3對，其中2對產下2萬多顆卵，600顆卵看到胚胎，成功孵化鱟寶寶創紀錄，協會成員、志工雀躍不已。
為推動濕地鱟保育，縣府108年重啟調查布袋好美寮濕地稚鱟族群量及棲地現況，同年9、10月間共發現14隻稚鱟，是布袋睽違多年再次發現的稚鱟族群。4、5月捕獲兩對成鱟，在新岑國小飼育場培育，成功孵化600隻稚鱟，過去，布袋常有三棘鱟出沒紀錄，後因棲地破壞濫捕及海洋汙染，生存面臨危機，目前國內能經常觀察到稚鱟區域僅剩金門、澎湖地區，三棘鱟被國際自然保育聯盟（IUCN）列入紅皮書的瀕危物種，成功復育不易，代表嘉縣保育、復育、教育成果。
翁章梁說，鱟總成對出現，又稱夫妻魚，漁民捕獲單隻都會放生，深怕拆散「夫妻倆」，感謝蘇銀添復育，細心照料下，打破復育紀錄。縣府將建鱟生態保育館，目前完成細部設計，預計年底前招標動工。
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