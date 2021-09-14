雲林許多道路年久失修 公路總局大體檢盡速修繕

公路總局長許鉦漳今應立委蘇治芬邀請至雲林麥寮、四湖及水林實勘道路整修狀況，雲林縣長張麗善也關切道路養護，尤其六輕主要道路的雲3線道路年久失修，重型車流多，地方反映麥寮仁德西路自第一次鋪路距今達約20年未再修路，路面龜裂坎坷，希望能一併整修；許鉦漳表示，會全面加強鄉鎮道路的養護整修。

麥寮雲3線為六輕主要聯外道路，大型車流頻繁卻年久失修、坑洞龜裂嚴重，路況不佳，蘇治芬今天偕同許鉦漳踏勘各鄉鎮道路展開大體檢，首站來到麥寮，前麥寮鄉長許忠富及中興村長許再發等人表示，雲3線到仁德西路近一公里路段，從第1次鋪路距今長達約20年未曾再重鋪，希望能一併整修。

蘇治芬說，雲3線整修公路總局已核定並有部分已施作，但獨漏雲3到仁德西路約1公里的路段，不僅是許厝、中興村民進出要道，更是六輕重要進出門戶，20年沒修實說不過去，已請公路總局額外增列預算在最短時間內整修。

許鉦漳表示，雲3線核定經費4640萬元，第一期3.6公里工程已完成整修，第二期約3公里預定年底施工，該路因人車多，會加強標誌、標線設置，至於地方請求整修雲3到仁德西路的路段，也會請雲林縣府提出計畫總局會盡速處理。

張麗善表示，針對六輕聯外重要道路的雲3道路整修，縣府積極爭取前瞻補助改善，並加碼自籌約800萬元整修經費，希望能提供民眾舒適又安全的行車空間。