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台南長者AZ第二劑將開打 未預約者由區公所通知

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
搭乘大眾運輸工具返鄉者，可以持車票證明、身分證到台南市5區衛生所，領取免費快篩試劑。圖／市府提供
搭乘大眾運輸工具返鄉者，可以持車票證明、身分證到台南市5區衛生所，領取免費快篩試劑。圖／市府提供

針對長者注射新冠肺炎疫苗第2劑期限陸續到期，台南市衛生局今天表示，其中注射AZ疫苗者，全市65歲以上、原住民55歲以上，沒有到1922預約平台預約注射，都會由各區公所寄發通知單，可以按通知上的時間與地點前往注射。

而針對中秋連假預估有自北返南的返鄉人潮，可能對疫情造成影響，台南市長黃偉哲今天表示，原則上還是請大家原地過節，盡量不要返鄉，如果一定要回家，搭乘大眾運輸工具者請全程都要戴口罩，並可以持車票證明、身分證到台南市5區衛生所，領取免費快篩試劑。

衛生局局長許以霖表示，為何只針對搭乘大眾運輸工具的民眾發給免費快篩，最主要是車上可能會有群聚造成傳染，如果是自己開車返鄉，如果覺得不適，可以自購快篩試劑。

衛生局表示，中秋連假9月17日到20日，自雙北、桃園返回台南的台南市民，且無症狀者，可以在17日到20日上午8點半到中午12時，持車票憑證與身分證，前往東區、永康區、麻豆區、歸仁區與新營區等5處衛生所領取免費快篩。

而許多長者之前已打過第1劑，目前第2劑的期限陸續到期，但有人不會使用網路等因素，至今尚未上預約平台預約注射第2劑，衛生局表示，注射第1劑AZ疫苗在9月10日之前滿10到12周的65歲以上長者、55歲以上原住民，如果沒有預約，市府會造冊，由區公所通知注射。

衛生局 AZ疫苗 快篩

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