用手機拍紀錄片！南藝大旁「大崎」自耕農影像小隊成軍

緊鄰烏山頭水庫和國立台南藝術大學，台南官田大崎社區是烏山頭水庫興建遷居形成的周邊大小聚落，人口以中高齡占大多數，社區發展協會獲得台南市文化局的110年度台南市社區營造補助支持，以「社區的影像故事，由居民自己動手描繪」為主軸，籌辦紀錄片培力課程，號召「大崎影像自耕農」小隊成軍，學習用手機拍紀錄片說自己社區的故事。

官田區公所表示，2021年大崎社區發展協會訂定「實體空間建設」與「文化資產累積」兩大重點營造方針，並積極爭取政府部門的相關資源挹注。在理事長陳凱利和總幹事彭瑞琴等核心幹部團隊努力下，邀請南藝大音像紀錄研究所畢業的自由影像文字工作者林秉君擔任講師，為期八周的社造培力課程9月初正式展開。

社區協會總幹事彭瑞琴是印尼外配，在南藝大外開設「阿琴A店」，20多年離婚後搬到這裡開店，因學生照顧支持，讓她扶養2個女兒大學畢業已出社會工作獨立，彭瑞琴認為自己比較有時間了，可以為社區做一點事，也想拉近社區和南藝大的關係，擔任總幹事服務大家，「沒想到比以前更忙祿」，但阿琴說自己忙得很開心。

阿琴表示，社區以中高齡務農為主，她本來也是種芒果，後來改開餐飲店，今年最開心是可以幫忙別人採芒果，現在開設影像故事的創作，南藝大有很好的資源及師資，教導以智慧型手機拍攝、剪接「一機到底」。中高齡者更應該學習3C產品，上了幾堂課後大家越學越有趣。

學員中有人想用手機紀錄自身園藝興趣，有人要拍下老公種植芒果的勞動過程。彭瑞琴也有心願想練習拍攝的對象，是一位在南藝大就學的年輕陶藝創作者，阿琴說，對方很像她的女兒，很開心她到大崎開陶藝工作室」，除了透過影像創作緩解自身兒女在外工作的思念之情，更想為南藝大和大崎社區彼此共好、共生的緊密連結留下紀錄。

理事長陳凱利也投入學習，期待影像課程能為大崎帶來不同於以往的社造可能性。他希望能為在地的社區營造活動、廟宇文化活動做現場拍攝紀錄，未來將安排社區與南藝大紀錄所蔡慶同老師帶領的團隊進一步交流合作，「大崎影像自耕農」最終將展現的成果，也令人拭目以待。