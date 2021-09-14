誠品生活攜手碳佐麻里 進駐南市鹽埕段商8開發區

為帶動經濟發展新動能，南市府推動南區鹽埕段「商8」土地，由碳佐麻里公司負責開發，台南在地企業誠品生活也看好「商8」地段觀光休閒發展前景，與碳佐麻里合作共同開發。

台南市政府與財政部國有財產署這項共同合作開發案，今天在台南市立圖書館永康新總館舉行合作宣告記者會。台南市長黃偉哲和立法委員林宜瑾、市議員沈震東、楊中成出席，見證兩家在地企業結盟，強強聯手帶動台南經濟發展一飛衝天。

誠品董事長吳旻潔表示，台南是誠品創辦人吳清友的故鄉，這次展店對誠品團隊別具意義。在迎接台南建城400年之際，很開心有機會回到台南，開展一家充滿誠品場所精神、能充分表達誠品豐富個性與獨特觀點並充滿「生活感」的大店。

她希望未來能成為大台南市民朋友生活中不可或缺、可共創美好生活「餘裕」空間。待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平息、邊境解封，相信能成為台南全新旅遊亮點之一，為城市及品牌創造文化觀光收益。

在台南深耕20年的碳佐麻里董事長邱彥騰也表示，期待兩個品牌的首次合作能激盪出令人眼睛一亮創意，打造最具特色觀光休憩景點。園區匯集碳佐麻里眾多自有餐飲品牌，未來也將由誠品生活提供閱讀、設計、主題展覽等多元藝文體驗，全方位滿足民眾生活與休閒需求，吸引鄰近縣市民眾前來消費，相信未來將成為台南商業發展新亮點之一。

黃偉哲說，在迎接台南建城400年之際，誠品生活再度回到台南加碼投資，繁榮地方經濟與創造就業機會，這一次的投資案未來涉及相關南市府權管業務，包含都審、交評、建使照等，市府將主動提供相關協助，以加速開發期程，及早落實投資並帶動城市經濟繁榮，打造南區新生活圈。

依台南市經發局資料，商8位於南區中華西路一段與新興路街口東南側屬商業區用地，土地面積2.3公頃，採設定地上權方式於109年3月由碳佐麻里有限公司分二期投資開發。開發基地鄰近安平工業區、安平港與奇美博物館、安平老街等市區核心商圈，另外連接台86快速道路、國道1號、3號、台南機場，周邊交通路網發達。

第1期多品牌複合餐飲設施在南市府都審、建照等橫向協助下，今年2月動工，預計明年中營運；第2期規模達6000坪的全新獨棟大店將於台南建城400週年開幕，這也是誠品生活歷年來在南台灣的最大店點，未來將提供250個以上的就業機會。