綠衣失智友善天使 嘉縣府結盟郵局啟動通報系統
嘉義縣政府與嘉義郵局結盟，首創「郵衷衛您（郵務士由衷為你）」疑似失智個案通報系統，串聯郵務士通報、傳介社區疑似失智個案，郵務士們扮演第一線失智「吹哨者」，衛生局上午在朴子市祥和郵局廣場，舉辦啟動儀式，宣告守護失智長輩。
嘉縣109年推動失智友善社區計畫，結盟嘉義郵局培訓「綠衣失智友善天使」，今年首創「郵衷衛您」失智個案通報系統，運用手機等數位工具，提升通報效率。
通報系統3原則：「發現」，郵務士村里服務發現長輩言語、行動有異，藉學習失智症警訊，判斷是否疑似個案；「通報」，直接在手機連上通報系統，傳送個案給衛生局；「關懷」，衛生局接獲通報，請個案管理師主動介入關懷。
縣長翁章梁、嘉義郵局局長彭履恒、衛生局長趙紋華共同主持，陽明醫院率北新憶享學堂、古民憶享學堂照護據點長輩，帶來打鼓、跳舞表演，翁章梁上台同樂，場面溫馨；衛生局長照科表演話劇，演「發現、通報、關懷」3原則。
翁章梁指出，以嘉縣去年人口推估，50歲以上失智患者至少8千餘人，藉郵務士穿梭大街小巷，主動關懷行為異常長者，可盡早發現疑似個案，透過「郵衷衛您」回報，銜接後端長期照護管理服務，是跨域合作守護鄉親的最佳示範。
彭履恒說，109年郵局就在社區深耕失智者關懷，郵務士扮千里眼、順風耳，如今有個案通報系統，讓專業照護直接進到社。趙紋華表示，現有3處失智共照中心、29處失智關懷據點，提供妥善服務，發現疑似失智個案，或相關疑慮可撥打「1966」長照諮詢專線，感謝嘉義郵局支持及郵務士們付出，建構失智網絡。
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