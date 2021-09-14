快訊

直播／今增2本土、3境外 幼兒園群聚再添病例

1家12人確診 新冠康復者的告白：第一次離鬼門關這麼近

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南2.3公頃黃金地段 黃偉哲見證碳佐麻里誠品生活開發

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南2.3公頃鹽埕黃金地段由碳佐麻里、誠品生活合作開發，市長黃偉哲見證。記者周宗禎／攝影
台南2.3公頃鹽埕黃金地段由碳佐麻里、誠品生活合作開發，市長黃偉哲見證。記者周宗禎／攝影

台南市政府與國有財產署合作，開發南區廣達2.3公頃的鹽埕黃金地段「商八」土地，業者「碳佐麻里」將結合「誠品生活」共同開發，今天市府與業者在市立圖書館永康新總館舉行合作宣告儀式；市長黃偉哲、立委林宜瑾、市議員沈震東、楊中成等見證兩家台南在地企業結盟，「希望強強聯手帶動台南經濟發展一飛衝天」。

「商八」基地面積2.3公頃，採設定地上權方式109年3月由碳佐麻里分二期投資開發，第一期多品牌複合餐飲設施已於2月動工，預計明年營運，第二期規模達6000坪全新獨棟大店將配合「台南建城400周年」開幕，也將是誠品生活在南台灣最大店點，預計提供250個以上就業機會。

黃偉哲表示，很開心見證誠品生活跟碳佐麻里能強強聯手、將台南的精神生活跟美食文化做最好結合，台南是全台第一個城市，也將建城四百年，不僅美食文化、宗教及精神生活上都繳出非常漂亮成績單，也非常樂於見到很多好企業在台南生根茁壯發展，更期待看到他們能攜手合作，發揮1加1遠大於2的力量，共創台南未來。

誠品董事長吳旻潔表示，台南是誠品創辦人吳清友故鄉，這次展店對誠品團隊別具意義。迎接台南建城400年之際，很開心能有機會回到台南，開展一家充滿誠品場所精神、能充分表達誠品豐富個性與獨特觀點並充滿「生活感」的大店。

碳佐麻里董事長邱彥騰表示，園區除匯集眾多自有餐飲品牌，也將由誠品生活提供閱讀、設計、主題展覽等多元藝文體驗；為減少交通衝擊，規畫了汽機車各約800個停車位。

經發局長陳凱凌表示，台南面臨疫情衝擊，優質企業仍看好未來經濟消費環境，開發基地鄰近安平工業區、安平港與市區核心商圈，周邊交通路網四通八達，發展潛力可期。

台南2.3公頃鹽埕黃金地段由碳佐麻里、誠品生活合作開發，市長黃偉哲見證。記者周宗禎／攝影
台南2.3公頃鹽埕黃金地段由碳佐麻里、誠品生活合作開發，市長黃偉哲見證。記者周宗禎／攝影
台南2.3公頃鹽埕黃金地段由碳佐麻里、誠品生活合作開發。記者周宗禎／翻攝
台南2.3公頃鹽埕黃金地段由碳佐麻里、誠品生活合作開發。記者周宗禎／翻攝
台南2.3公頃鹽埕黃金地段由碳佐麻里、誠品生活合作開發，市長黃偉哲等見證。記者周宗禎／攝影
台南2.3公頃鹽埕黃金地段由碳佐麻里、誠品生活合作開發，市長黃偉哲等見證。記者周宗禎／攝影
台南2.3公頃鹽埕黃金地段由碳佐麻里、誠品生活合作開發。記者周宗禎／翻攝
台南2.3公頃鹽埕黃金地段由碳佐麻里、誠品生活合作開發。記者周宗禎／翻攝
台南2.3公頃鹽埕黃金地段由碳佐麻里、誠品生活合作開發。記者周宗禎／翻攝
台南2.3公頃鹽埕黃金地段由碳佐麻里、誠品生活合作開發。記者周宗禎／翻攝

誠品 黃偉哲

延伸閱讀

正國會要求2022縣市長選舉全免初選 黃偉哲：防疫優先

陳水扁嫌警方動作慢 黃偉哲：處分不是我一個人說了算

阿扁紙袋案 黃偉哲：應是外傭誤會、失職官警嚴懲致歉

萬安演習明天登場 南警配合防疫發送1萬片口罩

相關新聞

劍湖山搬來的...太保市水牛公園出現地獄貓式驅逐戰車

嘉義縣政府闢建的太保市水牛公園，園區有全台唯一牛將軍廟，園區長期閒置荒廢，縣府爭取中央前瞻補助1500萬元，改造公園，將...

綠衣失智友善天使 嘉縣府結盟郵局啟動通報系統

嘉義縣政府與嘉義郵局結盟，首創「郵衷衛您（郵務士由衷為你）」疑似失智個案通報系統，串聯郵務士通報、傳介社區疑似失智個案，...

台南2.3公頃黃金地段 黃偉哲見證碳佐麻里誠品生活開發

台南市政府與國有財產署合作，開發南區廣達2.3公頃的鹽埕黃金地段「商八」土地，業者「碳佐麻里」將結合「誠品生活」共同開發...

審計室指嘉義市公有汽車位不足 議員:13車搶1位

審計部嘉義市審計室今天提出審核意見，認為嘉市停車空間不足，市中心、景點周邊無都市計畫停車場用地，市議員戴寧依全市車輛與公...

影／台南麥當勞環保循杯借還站啟用 做環保還有飲料優惠

受到疫情影響餐飲外帶大增，也造成相關的垃圾增加許多，台南市環保局結合麥當勞與循環餐具「好盒器」，推出「循環杯自助借還站」...

吳晉准音樂會周六登場 後壁黃家古厝音樂會疫情停辦

台南市文化局與柳營區公所共同舉辦的年度地方盛事「2021吳晉淮傳唱紀念音樂晚會」，在9月18日周六晚間6點30分在吳晉淮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。