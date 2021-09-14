台南2.3公頃黃金地段 黃偉哲見證碳佐麻里誠品生活開發

台南市政府與國有財產署合作，開發南區廣達2.3公頃的鹽埕黃金地段「商八」土地，業者「碳佐麻里」將結合「誠品生活」共同開發，今天市府與業者在市立圖書館永康新總館舉行合作宣告儀式；市長黃偉哲、立委林宜瑾、市議員沈震東、楊中成等見證兩家台南在地企業結盟，「希望強強聯手帶動台南經濟發展一飛衝天」。

「商八」基地面積2.3公頃，採設定地上權方式109年3月由碳佐麻里分二期投資開發，第一期多品牌複合餐飲設施已於2月動工，預計明年營運，第二期規模達6000坪全新獨棟大店將配合「台南建城400周年」開幕，也將是誠品生活在南台灣最大店點，預計提供250個以上就業機會。

黃偉哲表示，很開心見證誠品生活跟碳佐麻里能強強聯手、將台南的精神生活跟美食文化做最好結合，台南是全台第一個城市，也將建城四百年，不僅美食文化、宗教及精神生活上都繳出非常漂亮成績單，也非常樂於見到很多好企業在台南生根茁壯發展，更期待看到他們能攜手合作，發揮1加1遠大於2的力量，共創台南未來。

誠品董事長吳旻潔表示，台南是誠品創辦人吳清友故鄉，這次展店對誠品團隊別具意義。迎接台南建城400年之際，很開心能有機會回到台南，開展一家充滿誠品場所精神、能充分表達誠品豐富個性與獨特觀點並充滿「生活感」的大店。

碳佐麻里董事長邱彥騰表示，園區除匯集眾多自有餐飲品牌，也將由誠品生活提供閱讀、設計、主題展覽等多元藝文體驗；為減少交通衝擊，規畫了汽機車各約800個停車位。