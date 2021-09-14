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審計室指嘉義市公有汽車位不足 議員:13車搶1位

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
市議員戴寧指出嘉市公有汽車停車位少，「13輛車要搶1車位」。記者林伯驊／攝影
市議員戴寧指出嘉市公有汽車停車位少，「13輛車要搶1車位」。記者林伯驊／攝影

審計部嘉義市審計室今天提出審核意見，認為嘉市停車空間不足，市中心、景點周邊無都市計畫停車場用地，市議員戴寧依全市車輛與公有汽車停車格數據，形容「13輛車要搶1車位」；交通處長鄭君健說，市區受限停車場用地不足，大部分為「多目標停車場」，將再增3處、共661車位。

根據審核意見，截至去年9月底嘉市的大、小車共9萬7055輛，但公有汽車停車格僅約7000格，都市計畫的停車場用地、廣場兼停車場用地都散布市郊，52處闢建為停車場僅7處，市中心噴水圓環，或檜意森活村連接至秀泰影城等，周遭500公尺範圍內也無停車場用地，畫設不足，造成停車位不夠。

戴寧質詢說，7000多輛車要停9萬7055個車格，「13輛車要搶1個車位」，停車場用地開發率13%，光市民就不敷使用，如何讓嘉市觀光繼續往上推動、引導外縣市民眾停車？交通處長鄭君健說，積極結合大眾運輸，也闢設外圍大型停車場，用免費接駁專車，載至各百貨、景點等，以距離換取空間，實施後有不錯成果。

鄭君健議會結束後解釋，嘉市區公有地不足，早期畫設都市計畫的停車場用地就有困難，所以停車場多利用例如西市場、中央廣場、市府北棟土地等公共設施未開發土地，或已開發的結合做「多目標」使用，若單純只靠停車場用地絕對不夠，目前爭取崇文國小、義昌公園、嘉北國小3處再闢設多目標停車場，預計會增661個車位。

另，嘉市府日前辦理「變更嘉市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」，有意將博東路旁「第5停車場用地」變更為建地，遭里民認為缺停車位，連署反對並向議員張榮藏陳情，戴寧說，長億花園廣場及周邊住戶現有630戶、東坡居大樓及商家約150戶、新生路及博東路以南住戶300戶，未來變更住宅用地更密集，影響生活品質，公聽會之前要做出停車位數量評估報告。

都發處代理處長黃緒信說，可考慮蓋立體停車場；鄭君健回應，目前進行公開展覽，程序進行中，會再評估車位供需，有議員建議要再向居民說明，會再加強溝通。

審計部嘉義審計室主任林建成今天於嘉市議會，報告嘉市總決算審核情形。記者林伯驊／攝影
審計部嘉義審計室主任林建成今天於嘉市議會，報告嘉市總決算審核情形。記者林伯驊／攝影

停車場 都市計畫 嘉義

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