影／台南麥當勞環保循杯借還站啟用 做環保還有飲料優惠

受到疫情影響餐飲外帶大增，也造成相關的垃圾增加許多，台南市環保局結合麥當勞與循環餐具「好盒器」，推出「循環杯自助借還站」，民眾想要到麥當勞買一杯飲料，可以先在門口的循環餐具機，免費取得循環杯，還可以獲得麥當勞的好康優惠，用完之後，則可在全市的自助機台歸還，為環保盡一份心力。

麥當勞台南市大學店、西門二店及東門店3個地方，在門口都設有循環杯自助借還站，而民眾要還杯的時候，除了可以在上述3處歸還之外， 台南市22家加入「環保外送平台」的餐飲店及全市7處自助歸還機台(相關資訊可上好盒器網站https://goodtogo.tw/# 查詢)都可還杯，就好像T-Bike一樣「甲地借車乙地還」相當方便。

麥當勞大學路店前面的循環杯自助借還站上午啟用，台南市長黃偉哲特別前往體驗，在店前取用循環杯之後，進入店內購買飲料。

他表示，受到疫情影響，一次性餐飲用具使用量爆增，1到6月全市一次性紙餐具的回收量為478萬多公斤，較109年同期增加39萬8000多公斤。期盼藉由麥當勞廣大消費者強化機台使用率，民眾逐漸熟悉使用環保循環杯，以利循環容器供應鏈日益完備，達到有效減廢的目的。

好盒器開設已經5年，在台南市各商圈推動環保容器，民眾可以在機台上免費借用，前往合作的商家還可以享有優惠，而回收的器皿經過專業清洗與檢驗合格，可重新利用。