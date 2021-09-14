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吳晉准音樂會周六登場 後壁黃家古厝音樂會疫情停辦
台南市文化局與柳營區公所共同舉辦的年度地方盛事「2021吳晉淮傳唱紀念音樂晚會」，在9月18日周六晚間6點30分在吳晉淮音樂紀念館開唱，邀遊客一起共度中秋佳節。至於原訂9月18日在後壁市定古蹟黃家古厝舉辦的「黃家古厝24周年音樂會」因應新冠肺炎疫情且配合防疫工作，文化局今年決議暫停辦理。
文化局表示為紀念台語歌壇前輩吳晉淮，每年在中秋期間邀請具水準、有實力的當紅台語歌手相聚高歌。今年雖因疫情嚴峻一度考量停辦，但在國內疫情逐漸趨緩，群眾也在妥善的防疫措施下願意走回藝文活動的懷抱。疫情導致藝文蕭條此時更需要一場美聲饗宴復甦，也讓紀念音樂會能不間斷續辦下去。
文化局今天記者會表示，吳晉淮傳唱紀念音樂晚會不僅有一線實力派唱將登台，更邀請台南在地歌手，包含知名台語女神向蕙玲，以及尤美雪、阮紅艷等在地出身的優秀好手，歌聲、台風表現都令人刮目相看。還有「超級紅人榜」唱將歌手陳孟賢、林子琳、「台灣那麼旺」歌唱小神童楊博智等多位知名藝人熱力接唱。
吳晉淮傳唱紀念音樂晚會，顧名思義一定要安排演練吳晉准作品，對受邀歌星而說吳晉淮不僅是經典，更是啟發他們走向台語歌唱這條路。在紀念音樂會中也經常遇到不同歌手搶著唱同一首歌的趣味景象，也同時唱出了經典老歌的不同滋味。
吳晉淮音樂紀念館同步推出全新特色文宣，可以剪裁摺疊成舞台造型，閱讀吳晉淮不同時期的音樂人生奮鬥故事，也可以透過手機掃描QR-code後播放經典樂曲，翻轉為桌上小劇場，示範更多老台語經典作品的可玩性。自由入場 但需配合現場防疫措施，觀眾人數上限300人。
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