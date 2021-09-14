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鐵路局與嘉義縣斥資1.1億元 改善民雄地區
嘉義縣民雄鄉東榮村地勢低窪，每逢大雨易淹水，交通部鐵路局配合縣府水利處和鄉公所，耗資1.1億元3年前推動改善計畫，第一期民雄一號橋工程今竣工，有望改善豐收大排長年淹水問題，但地方鄉親仍質疑下游河段未見改善，擔心豪雨來襲仍會釀災。
東榮村長張金富說，豐收大排水溝行經東榮村路段，原因涵洞過小，每逢大豪雨水勢無法朝下順流，被迫回流至大學路夜市附近水段，東勢湖地區大淹水。
交通部台灣鐵路管理局2018年11月起，耗資1.1億餘元，推動「鐵路行車安全改善六年計畫」因第一民雄橋下游道路排水箱涵鄰接鐵路箱涵，將其一併納入本次橋梁改善，一併改善周邊地區之淹水問題。
第一民雄橋耗資約5千萬今天上午竣工，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文和鐵路局長杜微等人共同出席祈福儀式。
杜微表示，民雄第一橋落成後，除延長橋面長度，也提高梁底高，增加河道的通水斷面，提升排洪性能，期待橋樑改善後大幅提升區域排水，確保行車安全。
縣議員黃芳蘭助理黃一清肯定工程團隊努力，但他也質疑民雄一號橋落成後，豐收大排下游河道仍未拓寬，甚至右側提防仍用石塊砌成，水勢行經下游仍洶湧，以往常發生潰堤，希望工程單位能儘速改善。
水利處長林谷樺表示，相關人員已前往勘查，預計向中央爭取經費，由下至上游復建式修復。
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