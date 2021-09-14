快訊

路易莎也要掛牌了！本周五登錄興櫃 估每股118元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開學後台南公車運量成長3成 每日再加開199班次

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
9月開學，大台南公車運量成長3成，台南市交通局針對需求量大的熱門時段協調客運業者調整，每天將加開199班次。圖／台南市交通局提供
9月開學，大台南公車運量成長3成，台南市交通局針對需求量大的熱門時段協調客運業者調整，每天將加開199班次。圖／台南市交通局提供

9月開學，大台南公車運量成長3成，台南市交通局針對需求量大的熱門時段協調客運業者調整，每天將加開199班次，同時加強各項大眾運輸工具清消，目前運量已恢復到疫情前近7成水準。

交通局長王銘德指出，因應開學需求，原已協調客運業者恢復尖峰時段班次，每天增加約300班，另外也掌握到部分路線因新學期新同學的加入需求提升，所以採「當日檢討、隔日調整」方式，每天與客運業者檢視運量，針對不足的路線、時段立即做出因應，陸續再增加199班次。

公共運輸處長吳俁之表示，開學後防疫工作不鬆懈，包括接下來的中秋假期也會持續加強各項公共運輸防疫措施，轉運站、車內落實每4到6小時加強清消1次，搭公車仍應遵守載口罩、禁止飲食、實聯制等措施。由於公車服務依搭乘與疫情狀況隨時調整，最新資訊會同步發布於大台南公車官網及App。

公車 疫情 公共運輸

延伸閱讀

中秋節高雄預估車多 市府籲減少不必要移動

新生手冊「交大」變注音欄 陽明學生會道歉：拒戰校區

學校缺測溫儀 這位派出所長立刻協調地方增購抗疫

17歲男考上職高已繳學費 卻因未打新冠疫苗被拒入學

相關新聞

劍湖山搬來的...太保市水牛公園出現地獄貓式驅逐戰車

嘉義縣政府闢建的太保市水牛公園，園區有全台唯一牛將軍廟，園區長期閒置荒廢，縣府爭取中央前瞻補助1500萬元，改造公園，將...

鐵路局與嘉義縣斥資1.1億元 改善民雄地區

嘉義縣民雄鄉東榮村地勢低窪，每逢大雨易淹水，交通部鐵路局配合縣府水利處和鄉公所，耗資1.1億元3年前推動改善計畫，第一期...

台南官田老人養護中心主任陳育娟獲全國十大防火管理人

台南官田老人養護中心主任陳育娟擔任防火管理人，落實防災防火作為優異，獲選消防署評選110年度優良防火管理人。該中心主要收...

開學後台南公車運量成長3成 每日再加開199班次

9月開學，大台南公車運量成長3成，台南市交通局針對需求量大的熱門時段協調客運業者調整，每天將加開199班次，同時加強各項...

友善偏鄉老人 嘉義老人福利車、數位行動車上路

嘉義縣老人逾10萬人，老化比例全台居冠，面積廣闊、交通不便，縣府繼爭取公路總局開辦偏鄉幸福巴士，社會局重新改造第一輛退役...

中秋假期關仔嶺溫泉美食節、廟會+俗女2 警防交通打結

9月18日至21日為期4天的中秋連假將至，適逢台南白河區「崁頂福安宮福德正神聖誕千秋」聖誕祭典及「2021關子嶺溫泉美食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。