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開學後台南公車運量成長3成 每日再加開199班次
9月開學，大台南公車運量成長3成，台南市交通局針對需求量大的熱門時段協調客運業者調整，每天將加開199班次，同時加強各項大眾運輸工具清消，目前運量已恢復到疫情前近7成水準。
交通局長王銘德指出，因應開學需求，原已協調客運業者恢復尖峰時段班次，每天增加約300班，另外也掌握到部分路線因新學期新同學的加入需求提升，所以採「當日檢討、隔日調整」方式，每天與客運業者檢視運量，針對不足的路線、時段立即做出因應，陸續再增加199班次。
公共運輸處長吳俁之表示，開學後防疫工作不鬆懈，包括接下來的中秋假期也會持續加強各項公共運輸防疫措施，轉運站、車內落實每4到6小時加強清消1次，搭公車仍應遵守載口罩、禁止飲食、實聯制等措施。由於公車服務依搭乘與疫情狀況隨時調整，最新資訊會同步發布於大台南公車官網及App。
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