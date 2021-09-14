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劍湖山搬來的...太保市水牛公園出現地獄貓式驅逐戰車
嘉義縣政府闢建的太保市水牛公園，園區有全台唯一牛將軍廟，園區長期閒置荒廢，縣府爭取中央前瞻補助1500萬元，改造公園，將閒置服務設施大樓委託民營，由耐斯集團所屬新日化公司得標經營，將原停放劍湖山樂園退役的美製M18「地獄貓」式驅逐戰車，運到園區外廣場停放吸睛，被誤為是現在漢光37號演習實兵演練。
涂姓業者在水牛園區入口，承租經營阿里山自在山林精品咖啡館，他說，這輛退役的美製M18「地獄貓」式驅逐戰車，來自劍湖山樂園，水牛公園位在中山高嘉義交流道下，往北港方向，當地是空軍嘉義基地F-16戰機訓練航道，地面擺戰車與空中戰機，相互輝映，讓遊客邊品味咖啡，邊體驗感受戰機、戰車。
M18型「地獄貓」式驅逐戰車是為美國陸軍二戰開發的驅逐戰車，它是美軍履帶裝甲戰鬥車輛，行駛速度最快的戰車，有「地獄貓」稱號，1952年國軍自美國接收214輛，是遷台後首批美援戰車。
縣府說，水牛公園服務設施大樓，含地上二層地下一層，委託民營ROT，由耐斯集團所屬新日化公司得標，經營期限15年，由新日化規畫做農特產賣場及餐廳，年租金70萬元，公司須維護清潔。
水牛公園鄰近中山高嘉義交流道，交通便利，園區舊名「金牛埤」，有大埤池，之前稱為「農村文物公園」、「大嘉義主題樂園」，牛將軍廟主祀水牛，相傳鄭成功帶部屬在此開墾，帶八隻水牛耕作，田多水牛體力不支死亡，變牛神神蹟不斷，緬懷先民帶水牛耕作辛苦，建牛將軍廟，1978年總統蔣經國參拜牛將軍，拿牧草餵祭牛神，指示縣長涂德錡擴建牛將軍廟。
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