友善偏鄉老人 嘉義老人福利車、數位行動車上路

嘉義縣老人逾10萬人，老化比例全台居冠，面積廣闊、交通不便，縣府繼爭取公路總局開辦偏鄉幸福巴士，社會局重新改造第一輛退役老人文康休閒巡迴專車，老車新裝再出發，以行動車的老人福利服務，深入未佈建老人服務據點社區。

社會局委託嘉縣志願服務協會辦理老人文康車再生服務計畫，行動服務車日前在六腳鄉豐美社區紫極殿首航，活動有量血壓、量體溫及酒精消毒，接著透過設計安排健康促進活動及課程。

代理局長張翠瑤說，全縣357個村里，有229個社區提供老人食堂、社區照顧關懷據點、長青活力站或巷弄長照站，另有128社區受限場地、志工招募不易及行政事務不熟悉，未提供服務，以行動車逐步進到每村里提供4場次（約2個月）行動據點體驗與服務，預計在30個村里開辦120場次，彌補據點涵蓋率不足問題。

另，為關懷年長者行車安全，嘉義區監理所日前借高雄監理所數位行動車，開到沿海布袋鎮衛生所，為43名年長者完成高齡換照服務，嘉義監理所年底將比照高雄，打造數位行動車，提供年滿75歲高齡駕駛人整合式駐點換照服務，年長者在衛生所辦理體檢，再由監理單位人員辦理認知功能測驗後，換發駕照。