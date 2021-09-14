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一路熱到中秋！3縣市今亮高溫燈號 各地防午後強對流

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中秋假期關仔嶺溫泉美食節、廟會+俗女2 警防交通打結

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南白河警分局中秋連假加強交通管制及酒駕取締。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局中秋連假加強交通管制及酒駕取締。記者吳淑玲／翻攝

9月18日至21日為期4天的中秋連假將至，適逢台南白河區「崁頂福安宮福德正神聖誕千秋」聖誕祭典及「2021關子嶺溫泉美食節」等活動，加上電視劇「俗女養成記2」帶動菁寮老街觀光景點朝聖效應，白河分局嚴陣以待，已超前部署，規畫相關交通疏導勤務以因應中秋連假到來。

白河分局轄內關仔嶺溫泉區、水火同源風景區、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、孚佑宮等熱門景點均已規劃交通崗及機動巡邏維持交通順暢。

另相關廟會及祭典活動業已依活動需求，在172線、175線各重要路口進行交通管制，並主動協調義交及民力等共力執行疏導。

近期超夯的後壁菁寮老街因俗女養成記熱播，吸引劇迷爭先朝聖，白河分局預期吸引遊客湧入，將規劃機動警力疏導交通，避免過多人流造成交通壅塞。

警方提醒，近期白河分局轄區發生2起酒後駕車自撞事故，當事人酒測值分別高達1.08mg/L、0.90mg/L。白河警分局今年1月迄今共計已查獲酒後駕車124件，較去年118件取締量能增加5%，但仍有用路人抱持僥倖心態，酒後上路猶如馬路不定時炸彈，假期期間將密集發布實施取締酒後駕車勤務，以強力路檢及機動巡邏方式，高密度強力執法，以遏止酒駕惡行。

白河分局長陳明宏表示，提醒用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查，駕駛時保持有防禦及安全駕駛觀念，務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛，旅遊途中也可透過廣播、路上電子資訊看板，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞時段、路段，若有餐敘飲酒，請找代理駕駛，切勿酒後駕車。

台南白河警分局中秋連假加強交通管制及酒駕取締。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局中秋連假加強交通管制及酒駕取締。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局中秋連假加強交通管制及酒駕取締。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局中秋連假加強交通管制及酒駕取締。記者吳淑玲／翻攝
台南白河警分局中秋連假加強交通管制及酒駕取締。記者吳淑玲／翻攝
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白河 溫泉

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