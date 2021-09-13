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「宋省長」修過後就沒再修過 四湖鄉這幾條路落單30年

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
四湖鄉部分道路三十年未修，路面坑洞難行，縣府將整平四條路共約七公里。記者蔡維斌／攝影
四湖鄉部分道路三十年未修，路面坑洞難行，縣府將整平四條路共約七公里。記者蔡維斌／攝影

為提升雲林縣道路品質，雲林縣政府自籌經費並向交通部爭取前瞻計畫補助，將斥資近4000萬元辦理四湖鄉施湖村巷道、雲128鄉道、雲131-3鄉道、雲136鄉道及雲166鄉道等路面改善，縣長張麗善今天下午現勘路況並聽取地方意見。

雲林縣議會副議長蘇俊豪表示，雲128鄉道等道路自省長宋楚瑜時代迄今約30年未曾整修，路面破損不堪，下雨積水，對地方交通影響甚鉅，由於整修經費龐大，歷任議員、代表、村長四處爭取經費都沒著落，這次特別感謝立委林俊憲及縣長張麗善協助爭取經費，讓這幾條道路終於可以修建。

四湖鄉長蘇國瓏也感謝縣長及副議長的幫忙，施湖村道路已2、30年未整修，台電施作地下管線後，局部鋪設，但東補西補、高低落差大，村民常跌倒，感謝縣長會勘並允諾補助350萬元改善。

張麗善說，確保用路人平安縣府責無旁貸，施湖村道路破損嚴重，她接獲蘇鄉長、村長吳仁欽反映，馬上責成工務處籌措350萬元改善約1270公尺。此外，雲128線、雲131-3線、雲136線、雲166線等為四湖鄉與台西主要進出要道，尤其大型車流大，鋪面壞損嚴重影響行車安全。

張麗善感謝副議長奔走，縣府自籌配合款560萬，總經費3500萬元已完成規畫設計，期待完工提供一條平整舒適的道路。工務處長汪令堯也指出，4條路段修護總長約6.7公里，進行路基路面改善、並重新檢討道路車道配置、交通標線標誌配置。

四湖鄉部分道路30年未修，路面坑洞難行，縣長親赴踏勘並強調縣府將以3千多萬元整平4條路共約7公里。記者蔡維斌／攝影
四湖鄉部分道路30年未修，路面坑洞難行，縣長親赴踏勘並強調縣府將以3千多萬元整平4條路共約7公里。記者蔡維斌／攝影
四湖鄉部分道路三十年未修，路面坑洞難行，縣府將整平四條路共約七公里。記者蔡維斌／攝影
四湖鄉部分道路三十年未修，路面坑洞難行，縣府將整平四條路共約七公里。記者蔡維斌／攝影

張麗善 台電

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