疫情衝擊持續行善 台南新營太子宮廟捐30萬助弱勢

疫情衝擊持續行善，台南新營太子宮廟今捐30萬元給新營區公所公益平台（行善團）助弱勢，市長黃偉哲出席感謝廟方及信眾對社會無私奉獻，讓愛心資源能妥善應用。

太子宮廟長期捐助貧困家庭急難救助，發現許多弱勢者因疫情生活更清苦，廟方也因疫情香客大減，香油錢收入大不如前，日前經寺廟管理委員會通過，捐出30萬元給新營區公所公益平台，今天在廟前辦理捐贈儀式。

黃偉哲受邀出席捐贈儀式，感謝廟方及信眾對社會無私奉獻，讓愛心資源能妥善應用，適時提供社會邊緣需要援濟的民眾，讓社會更加溫暖祥和。

太子爺廟主委許清標表示，善款源自廣大信眾無私奉獻，太子爺慈悲為懷、濟世扶眾，藉由取之於社會、用之於社會理念，讓愛心資源能夠提供給在社會邊緣、角落需要援助的民眾。秋節將至，新營區公所公益平台(行善團)，日前也添購81箱麻豆文旦禮盒，今天發送給弱勢住戶，也祈求疫情早日落幕。