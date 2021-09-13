快訊

北市精準疫調！柯文哲爆曾有確診者去摩鐵「太太在不敢招供」

疫情衝擊持續行善 台南新營太子宮廟捐30萬助弱勢

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營太子宮廟今天捐30萬元給新營區公所公益平台（行善團）助弱勢，市長黃偉哲（中）感謝廟方及信眾對社會無私奉獻。記者謝進盛／攝影
台南新營太子宮廟今天捐30萬元給新營區公所公益平台（行善團）助弱勢，市長黃偉哲（中）感謝廟方及信眾對社會無私奉獻。記者謝進盛／攝影

疫情衝擊持續行善，台南新營太子宮廟今捐30萬元給新營區公所公益平台（行善團）助弱勢，市長黃偉哲出席感謝廟方及信眾對社會無私奉獻，讓愛心資源能妥善應用。

太子宮廟長期捐助貧困家庭急難救助，發現許多弱勢者因疫情生活更清苦，廟方也因疫情香客大減，香油錢收入大不如前，日前經寺廟管理委員會通過，捐出30萬元給新營區公所公益平台，今天在廟前辦理捐贈儀式。

黃偉哲受邀出席捐贈儀式，感謝廟方及信眾對社會無私奉獻，讓愛心資源能妥善應用，適時提供社會邊緣需要援濟的民眾，讓社會更加溫暖祥和。

太子爺廟主委許清標表示，善款源自廣大信眾無私奉獻，太子爺慈悲為懷、濟世扶眾，藉由取之於社會、用之於社會理念，讓愛心資源能夠提供給在社會邊緣、角落需要援助的民眾。秋節將至，新營區公所公益平台(行善團)，日前也添購81箱麻豆文旦禮盒，今天發送給弱勢住戶，也祈求疫情早日落幕。

疫情 愛心 黃偉哲

延伸閱讀

「新台灣奇案」台南大天后宮開鏡 重量級嘉賓都來了

相關新聞

台南西港區夜間四處惡臭不斷 8月至今查獲其中一家汙染

台南市西港區居民不斷反映空氣惡臭，「聞起來像瓦斯味又像化學味…」、「瀰漫濃濃的味道聞到都想吐…」等網路留言1個月來多達數...

嘉市不只普發2千現金 規畫「滿5千送5百」盼議會支持

嘉義市政府配合振興五倍券將加碼普發2000元現金，預算案本周議會進行審查，除規畫發現金，另還有振興產業、旅遊及購物節加碼...

原台南農校日式宿舍列歷史建築破爛不堪 立委將助修復

台南大學附中前身「台南農校」在日據末期興建宿舍，至今78年外觀早已破爛不堪，2009年登錄為台南市歷史建築至今未見妥善保...

影／漢光演習今登場 台南演練生化攻擊救護傷患清汙

漢光37號演習今天登場，第四作戰區官兵上午10點起在台南市水交社前廣場演練國軍遭敵軍以生化彈攻擊，受傷官兵由軍方緊急救出...

優惠一籮筐 關子嶺溫泉美食節將登場

入秋泡湯去！2021關子嶺溫泉美食節，9月18日至10月17日登場，台南市政府觀旅局與業者合作，推出限量平日住宿「雞加酒...

奇美博物館引進美食 多元享受精緻千層派到銅板美食

到博物館只能看展覽？奇美博物館表示，為提供多樣化服務、決定引進不同特色餐飲名店與「美食小站」，人氣甜點店「深藍」明天14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。