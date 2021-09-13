台南西港區夜間四處惡臭不斷 8月至今查獲其中一家汙染

台南市西港區居民不斷反映空氣惡臭，「聞起來像瓦斯味又像化學味…」、「瀰漫濃濃的味道聞到都想吐…」等網路留言1個月來多達數百則；區公所多次通報台南市環保局，終於在9月2日凌晨找到一家化工廠在廢水處理設備處發現異味來源，不同官能測定嗅覺員接力判讀，異味都超標，將依空汙法處10萬元以上罰款。因為當地盛傳知名廠商涉及且不只一家，區公所下午召開「西港區空氣品質改善宣導會」，邀請環保局、在地廠商代表出席，呼籲業者自律。

環保局晚間表示，西港地區異味來源不一，民眾一陳情就派員前往稽查、持續作為沒中斷，除遭查獲化工廠要持續抽汙泥及密閉工程等改善作業，也另鎖定2、3家高潛勢汙染染工廠，將實施聯合稽查遏阻汙染。

西港區長林耿漢表示，公所已多次與環保局討論如何找出汙染源改善，而這次宣導會希望廠商能更積極處理長期以來的空氣品質問題，並再次重申改善空氣品質決心，也讓環保局直接與在地廠商對話交流，是否需要公部門協助輔導。

環保局今天派員到場法規宣導，並提出嚴重影響西港區民生活品質的空氣惡臭問題處置手段。環保局表示，針對各家廠商設備缺失已掌握，將運用各工廠附近架設空品微感器，與廠商建立自主管理群組，當空品微感器偵測到異常就要求廠商自主改善，未改善則現場稽查，違反空汙法將依法裁罰，並將持續以聯合稽查手段來有效遏阻。

林耿漢說，乾淨空氣應該是生活基本要求，不僅公部門，廠商更須負起企業應有的社會責任，希望公私協力合作，能還給西港清淨家園。