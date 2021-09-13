雲林縣投500萬推改善計畫 為大埤農業用水找解方

雲林縣大埤鄉灌溉水源位處灌溉排水系統末端，長期供應不足，農民多以鑿井抽取地下水補充水源，但造成地層下陷問題，縣府獲水利署補助500萬進行水資源評估規畫，縣長張麗善今天到地方召開說明會，表示會替農民找替代水源，也將分階段防治地層下陷，解決當地用水問題。

張麗善表示，縣府初步調查當地灌區情形，雖然多數農地在早年都已畫入灌區內，也修建有系統性的灌溉水道，不過因早期水源配用方式，加上地理位置及農民意願等多重因素，位在鄉外圍的興安、怡然、聯美、北鎮及西鎮等5村，有約600公頃面積皆未被納入灌區內，致使農民長年無水可供灌溉，迫需鑿井改抽地下水補不足。

張麗善說，近年縣內的嚴重地層下陷面積雖因防治有成、大幅縮減，不過長期抽取地下水仍是加劇地層下陷的因素之一，因此此次說明會結合產官學界，邀請雲林科技大學等專家學者現勘並通盤檢討，擬定長期防治計畫，盼除維持地層下陷防治成效，也希望找到解方，解決地面水不足灌溉及替代水源的問題。

張麗善指出，縣府水利處向經濟部水利署爭取到計畫經費，該案將會先透過背景調查作業，盤整當地現有水資源利用方式，並規畫出灌溉設施改善方案，日後執行時除能滿足農民灌溉用水的需求，也可望達成復育良好地下水環境的目標。