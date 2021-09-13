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雲林縣投500萬推改善計畫 為大埤農業用水找解方

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天在大埤鄉水資源評估規畫說明會中表示會替非灌區農民找替代水源，也將分階段防治地層下陷。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天在大埤鄉水資源評估規畫說明會中表示會替非灌區農民找替代水源，也將分階段防治地層下陷。記者陳苡葳／攝影

雲林縣大埤鄉灌溉水源位處灌溉排水系統末端，長期供應不足，農民多以鑿井抽取地下水補充水源，但造成地層下陷問題，縣府獲水利署補助500萬進行水資源評估規畫，縣長張麗善今天到地方召開說明會，表示會替農民找替代水源，也將分階段防治地層下陷，解決當地用水問題。

張麗善表示，縣府初步調查當地灌區情形，雖然多數農地在早年都已畫入灌區內，也修建有系統性的灌溉水道，不過因早期水源配用方式，加上地理位置及農民意願等多重因素，位在鄉外圍的興安、怡然、聯美、北鎮及西鎮等5村，有約600公頃面積皆未被納入灌區內，致使農民長年無水可供灌溉，迫需鑿井改抽地下水補不足。

張麗善說，近年縣內的嚴重地層下陷面積雖因防治有成、大幅縮減，不過長期抽取地下水仍是加劇地層下陷的因素之一，因此此次說明會結合產官學界，邀請雲林科技大學等專家學者現勘並通盤檢討，擬定長期防治計畫，盼除維持地層下陷防治成效，也希望找到解方，解決地面水不足灌溉及替代水源的問題。

張麗善指出，縣府水利處向經濟部水利署爭取到計畫經費，該案將會先透過背景調查作業，盤整當地現有水資源利用方式，並規畫出灌溉設施改善方案，日後執行時除能滿足農民灌溉用水的需求，也可望達成復育良好地下水環境的目標。

水利處表示，該案初步規畫新闢取水設施，截取鄰近地面水水源，也將設置蓄水池，調配蓄存灌溉餘水，此外並延伸既有灌溉系統，讓水源有效利用，三大主軸將陸續規畫執行，除可穩定灌溉用水，也能真正改善非灌區農業用水問題。

雲林縣政府今天到大埤鄉召開水資源評估規畫說明會，該案將結合產官學界通盤檢討並改善當地的農業用水問題。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今天到大埤鄉召開水資源評估規畫說明會，該案將結合產官學界通盤檢討並改善當地的農業用水問題。記者陳苡葳／攝影
雲林縣大埤鄉非灌區部分農民會合資在鄰近河川或區域排水設置取水設施，需用水時就會抽水供灌溉使用。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣大埤鄉非灌區部分農民會合資在鄰近河川或區域排水設置取水設施，需用水時就會抽水供灌溉使用。記者陳苡葳／翻攝

地層下陷 地下水 水資源 張麗善

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