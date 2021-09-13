嘉市普發現金2千元 研議以投開票所模式發放

配合中央振興五倍券政策，嘉義市政府日前宣布加碼普發現金新台幣2000元；市長黃敏惠今天在市議會臨時會表示，研議以投開票所模式發放。市議會將於15日審議追加預算。

黃敏惠日前宣布，搭配中央振興五倍券政策，嘉義市加碼普發現金2000元。經過討論、研議，且秉持公平公開原則，訂定普發對象為今年8月24日前設籍嘉義市者。

嘉義市議會第10屆第5次臨時會今天開議，市府編列搭配振興五倍券政策辦理「振興消費金加碼計畫」、「產業振興計畫」、「嘉義市團體旅遊振興補助計畫」及「購物節加碼計畫」等4案，合計5億9523萬8000元追加預算，市議會將於15日審議。

嘉義市議員蔡文旭詢問加碼現金2000元要如何發放，需要多少成本費用等，黃敏惠說，預計透過民政系統的投開票所模式發放，並集中在2天時間完成。普發現金的5億4000萬元預算中，有1000萬為行政費用。

嘉義市民政處長劉美鳳指出，現金發放地點將在各里的重要據點，直接發給市民現金，若同一戶有多人，可寫委託書方式，由其中1人代表領取，行動不便或有特殊情形者可透過社會處系統協助。

搭配中央振興五倍券政策，嘉義市政府加碼的提案中，包括普發2000元的「振興消費金加碼計畫」預算5億4000萬元、「產業振興計畫」預算3150萬、「嘉義市團體旅遊振興補助計畫」預算2073萬8000元、「購物節加碼計畫」300萬，總計5億9523萬8000元，希望激發消費擴散效果。