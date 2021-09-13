快訊

95公斤壯男打高端兩周後死亡 台中首例死因待中央釐清

莫德納到貨不足可混打BNT？ 陳時中給答案了

嘉市普發現金2千元 研議以投開票所模式發放

中央社 / 嘉義市13日電

配合中央振興五倍券政策，嘉義市政府日前宣布加碼普發現金新台幣2000元；市長黃敏惠今天在市議會臨時會表示，研議以投開票所模式發放。市議會將於15日審議追加預算。

黃敏惠日前宣布，搭配中央振興五倍券政策，嘉義市加碼普發現金2000元。經過討論、研議，且秉持公平公開原則，訂定普發對象為今年8月24日前設籍嘉義市者。

嘉義市議會第10屆第5次臨時會今天開議，市府編列搭配振興五倍券政策辦理「振興消費金加碼計畫」、「產業振興計畫」、「嘉義市團體旅遊振興補助計畫」及「購物節加碼計畫」等4案，合計5億9523萬8000元追加預算，市議會將於15日審議。

嘉義市議員蔡文旭詢問加碼現金2000元要如何發放，需要多少成本費用等，黃敏惠說，預計透過民政系統的投開票所模式發放，並集中在2天時間完成。普發現金的5億4000萬元預算中，有1000萬為行政費用。

嘉義市民政處長劉美鳳指出，現金發放地點將在各里的重要據點，直接發給市民現金，若同一戶有多人，可寫委託書方式，由其中1人代表領取，行動不便或有特殊情形者可透過社會處系統協助。

搭配中央振興五倍券政策，嘉義市政府加碼的提案中，包括普發2000元的「振興消費金加碼計畫」預算5億4000萬元、「產業振興計畫」預算3150萬、「嘉義市團體旅遊振興補助計畫」預算2073萬8000元、「購物節加碼計畫」300萬，總計5億9523萬8000元，希望激發消費擴散效果。

嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

黃敏惠購超萌鯊魚玩偶 「IKEA Hej」行動店嘉義今開幕

黃敏惠提縣市合併先談合作 蔡易餘樂見

嘉市財神爺先發3000元紓困金 助744戶弱勢戶過中秋節

嘉縣市合併話題 黃敏惠未談同意或反對：要對人民有利

相關新聞

嘉市不只普發2千現金 規畫「滿5千送5百」盼議會支持

嘉義市政府配合振興五倍券將加碼普發2000元現金，預算案本周議會進行審查，除規畫發現金，另還有振興產業、旅遊及購物節加碼...

原台南農校日式宿舍列歷史建築破爛不堪 立委將助修復

台南大學附中前身「台南農校」在日據末期興建宿舍，至今78年外觀早已破爛不堪，2009年登錄為台南市歷史建築至今未見妥善保...

影／漢光演習今登場 台南演練生化攻擊救護傷患清汙

漢光37號演習今天登場，第四作戰區官兵上午10點起在台南市水交社前廣場演練國軍遭敵軍以生化彈攻擊，受傷官兵由軍方緊急救出...

優惠一籮筐 關子嶺溫泉美食節將登場

入秋泡湯去！2021關子嶺溫泉美食節，9月18日至10月17日登場，台南市政府觀旅局與業者合作，推出限量平日住宿「雞加酒...

奇美博物館引進美食 多元享受精緻千層派到銅板美食

到博物館只能看展覽？奇美博物館表示，為提供多樣化服務、決定引進不同特色餐飲名店與「美食小站」，人氣甜點店「深藍」明天14...

影／最難對聯！這些字連國文老師都不會唸 村長親解答

嘉義縣六腳有副全台灣最難讀楹聯，上聯「日昍晶𣊭光天下、下聯「月朋𦜳朤耀乾坤」，許多疊字詰屈聱牙，不僅遊客讀不出，就連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。