嘉市不只普發2千現金 規畫「滿5千送5百」盼議會支持

嘉義市政府配合振興五倍券將加碼普發2000元現金，預算案本周議會進行審查，除規畫發現金，另還有振興產業、旅遊及購物節加碼，合計4案追加預算近6億元；其中振興產業部分，市府擬讓市民11月起，在嘉市消費滿1000元，就可憑發票送100元，最多可送500元，期待議會支持相關預算。

其中普發現金的5億4000萬元預算中，有1000萬做為行政費用，用於發放站建置等，市議員蔡文旭今天詢問如何發放？市長黃敏惠說，預計透過「投開票所」方式，才深入最基層。

民政處長劉美鳳解釋，會於里內的重要據點開設發放所，直接發給每人現金，但考量疫情要分流，會分兩天、上下午時段，也可寫委託書、附身分證，由家戶內1個代表前去領取；蔡文旭也建議，若是行動不便者，應與里長、社福資源協助，劉美鳳說一切仍規畫中。

市府提案，此次搭配中央五倍券的加碼，包括普發2000元的「振興消費金加碼計畫」預算5億4000萬元、「產業振興計畫」預算3150萬、「嘉市團體旅遊振興補助計畫」預算2073萬8000元、「購物節加碼計畫」300萬，總計5億9523萬8000元，希望激發消費擴散效果。

市府指出，為讓市民留在嘉義市消費，規畫「產業振興計畫」，市民在嘉市消費滿1000元，憑發票市府就補助100元，上限為5000元補助500元，針對非市民，則持中央五倍券的500元，可換嘉市「嘉倍金」1000元券，可至特約商店或旅館使用。

市府也指出，嘉市團體旅遊振興補助，旅行社出國旅團到嘉市，行程至少3個市區景點、住嘉義合法旅館1晚、午餐或晚餐1餐於嘉市用餐，每人獎助500元。相關追加預算，市議會預計本周三進行審議。