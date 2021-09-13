原台南農校日式宿舍列歷史建築破爛不堪 立委將助修復

台南大學附中前身「台南農校」在日據末期興建宿舍，至今78年外觀早已破爛不堪，2009年登錄為台南市歷史建築至今未見妥善保護、校方爭取老宿舍重新活化修復多年無下文；立委林宜瑾年初向文化部爭取補助3600萬補助，但修復經費仍不足5000多萬，校方爭取教育部協助一直未獲同意，先前補助面臨將收回胎死腹中危機；剛好林宜瑾立院下個會期將任教育委員會召委；她表示，將協助爭取教育部補助，達成許多老師與家長的心願。

林宜瑾表示，1943年完工的台南農校日式宿舍群，20年前因屋舍太老舊破損才停用，閒置至今；因具有歷史價值、結構良好且能反映當時建築風格，市府2009年登錄為歷史建築，但因修復經費、技術人才等問題，使得修復遙遙無期。

她說，這處日式宿舍群位在永康黃金地段，若能修復活化使用，不僅能保存歷史美化市容、還能促進地方繁榮。她聽取校方主管、家長會想法後，決定全力協助爭取。