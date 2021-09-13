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優惠一籮筐 關子嶺溫泉美食節將登場

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
2021關子嶺溫泉美食節將登場，市長黃偉哲（中）邀請各地遊客來關子嶺泡湯吃美食。記者謝進盛／攝影
2021關子嶺溫泉美食節將登場，市長黃偉哲（中）邀請各地遊客來關子嶺泡湯吃美食。記者謝進盛／攝影

入秋泡湯去！2021關子嶺溫泉美食節，9月18日至10月17日登場，台南市政府觀旅局與業者合作，推出限量平日住宿「雞加酒」等多項優惠（桶仔雞加酒店住宿），以及2條在地風土小旅行，市長黃偉哲邀請各地遊客來關子嶺泡湯、住宿、大啖美食。

關子嶺溫泉美食節邁入第17年，台南市政府觀光旅遊局今上午在新營民治市政中心舉行記者會，東山區長呂煌男、白河區長董麗華、市議員李宗翰、陳秋宏、吳通龍等人出席。

觀旅局長郭貞慧說，今年關子嶺溫泉美食節，將推出「火王爺花燈夜祭巡行」、「星空喫茶咖啡派對主題活動」、假日市集」、「平日住宿雞加酒優惠」「風土旅行」等各式主題活動，歡迎遊客來一場放鬆身心小旅行，並可搭配已開跑的台南購物節、台南好康券，享優惠抽大獎。

觀旅局說，推出平日住宿「雞加酒」活動，共有9家關子嶺旅宿業者包含沐春溫泉湯宿、湯泉美地溫泉會館、儷泉溫泉館、關子嶺統茂溫泉會館、儷景溫泉會館、嶺一溫泉旅社、景大渡假莊園、富御館礦質溫泉、芳谷溫泉小棧，合作推出優惠方案，平日住宿最高下殺46折起、每晚2000元起，入住還可免費獲得桶仔雞1份，泡湯、美食雙享受，每家限量22組，售完為止。

觀旅局今年特別與旅行社合作，於關子嶺溫泉美食節活動期間推出「食況現場」、「關嶺森呼吸」兩條一日遊行程，以專車帶遊客前往包括網美打卡美拍景點「仙湖農場」、175咖啡公路上「紫薇園生態農場」、「津-南寮椪柑觀光果園」體驗採果樂、「後壁菁寮老街」參觀《俗女養成記》劇中場景、「美雅家具觀光工廠」體驗DIY、造訪水火同源奇景，再到關子嶺參加溫泉美食節假日市集等。

遊程4人成行，每團4至7人，費用每人1999至2199元不等，報名參加前30名遊客，可獨家獲得市價超過500元的關子嶺大禮包，即日起開放報名，更多資訊可至活動官網查詢，http://www.2021hello-gzl.com

2021關子嶺溫泉美食節將登場，台南市府上午記者會說明活動特色，推出一連串優惠好康。記者謝進盛／攝影
2021關子嶺溫泉美食節將登場，台南市府上午記者會說明活動特色，推出一連串優惠好康。記者謝進盛／攝影
2021關子嶺溫泉美食節將登場，台南市府上午記者會說明活動特色，推出一連串優惠好康。記者謝進盛／攝影
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