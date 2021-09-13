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影／最難對聯！這些字連國文老師都不會唸 村長親解答

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣六腳鄉溪厝竹林順安堂門口楹聯上聯「日昍晶𣊭光天下」。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣六腳鄉溪厝竹林順安堂門口楹聯上聯「日昍晶𣊭光天下」。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣六腳有副全台灣最難讀楹聯，上聯「日昍晶𣊭光天下、下聯「月朋𦜳朤耀乾坤」，許多疊字詰屈聱牙，不僅遊客讀不出，就連國文老師都被考倒；溪厝村長侯義雄說，此副對聯應用閩南語讀作「日月精英光天下，月平燦爛耀乾坤」；專家說，這些疊字部分屬「會意」造字，堆疊文字符號、強調單字效果。

六腳鄉溪厝竹林順安堂門口楹聯「日昍晶𣊭光天下、月朋𦜳朤耀乾坤」，聯中昍、𣊭、𦜳、朤等幾字相當罕見；侯義雄說，這副聯不僅村內年輕人不會唸，就連許多國文老師都無法解讀，但村內長輩口耳相傳，這副對聯的正解應用閩南語來讀，釋做「日月精英光天下，月平燦爛耀乾坤」。

根據康熙字典解釋，「昍」音同軒，有光明之意、「𣊭」音同六，「𦜳」音同晶，是其變體字，「朤」音、義同「朗」；嘉義大學中文系教授陳茂仁說，古人堆疊象形文字造字，強化新字本身效果，屬「會意」造字法，如「晶」字在小篆中由3顆星星組成，強調光芒耀眼。

溪厝竹林順安堂供奉十八元帥，侯義雄說，很久以前各庄頭械鬥，有外地18人入侵溪厝村並命喪於此，村人將其骸骨埋於順安堂前竹林，後靈異四起，村民請示神明，獲三仙姑娘(玉皇上帝三女兒)降旨敕封命喪於此的「十八元帥」，廟號「竹林順安堂」，有異鄉人歸順此地，守護地方平安之意。

嘉義縣六腳鄉溪厝竹林順安堂門口楹聯下聯「月朋𦜳朤耀乾坤」。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣六腳鄉溪厝竹林順安堂門口楹聯下聯「月朋𦜳朤耀乾坤」。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣六腳溪厝竹林順安堂門口楹聯，上聯「日昍晶𣊭光天下、下聯「月朋𦜳朤耀乾坤」，溪厝村長侯義雄說，此副對聯應用閩南語讀做「日月精英光天下，月平燦爛耀乾坤」。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣六腳溪厝竹林順安堂門口楹聯，上聯「日昍晶𣊭光天下、下聯「月朋𦜳朤耀乾坤」，溪厝村長侯義雄說，此副對聯應用閩南語讀做「日月精英光天下，月平燦爛耀乾坤」。記者莊祖銘／攝影

嘉義 閩南語 義大

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