快訊

萬華染疫女餐飲員工 麥當勞證實任職林森三店

吳宗憲最美小女兒罕見曝光 口罩擋不住仙氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快沒貨了！ 台南文旦銷售逾9成

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
中秋近，台南文旦銷售開出紅盤，外地遊客把握最後時間選購。記者謝進盛／攝影
中秋近，台南文旦銷售開出紅盤，外地遊客把握最後時間選購。記者謝進盛／攝影

距離中秋節僅剩下約一周，台南文旦銷售開出紅盤，台南市政府農業局說，麻豆及下營農會文旦產銷班的柚子幾乎已售罄，走訪坊間柚農估計去化逾9成，感謝消費者選購台南高品質文旦。

台南文旦栽種，主要集中在麻豆、下營兩地，以麻豆為大宗，麻豆文旦遠近馳名，更是全台文旦領導品牌，累積好口碑，下營農會取在地諧音，取名為「A贏文旦」這幾年異軍突起，彼此各擅勝場，農業局從上月文旦採收後大力協助地方銷售文旦，市長黃偉哲除北上推廣，還連上購物頻道當起「叫賣哥」，文旦銷售開紅盤。

農業局今表示，經查訪麻豆、下營農會文旦產銷班，幾乎已無文旦，部分是特定客戶預定，這兩天將快遞送達，麻豆中山、興中路及外環道尚有坊間有零星商家擺攤，但所剩文旦已不多，今璨樹颱風來襲，台南出大太陽，許多外地遊客今把握機會出遊選購。文旦價格跟往年差不多，大宗價格每台斤60至80元間。部分老欉文旦，每台斤更逾百元。

農業局說，台南市文旦種植面積為1109公頃，約占全台27%，產量為2萬5972公噸，面積及產量品質皆全國第一。因應文旦產季到來，農業局日前擬定內銷、外銷以及收購加工等三箭齊發，協助農民穩定文旦市場價格，今年順利銷售。

中秋近，台南文旦銷售開出紅盤。記者謝進盛／攝影
中秋近，台南文旦銷售開出紅盤。記者謝進盛／攝影
中秋近，台南文旦銷售開出紅盤，外地遊客把握最後時間選購。記者謝進盛／攝影
中秋近，台南文旦銷售開出紅盤，外地遊客把握最後時間選購。記者謝進盛／攝影

文旦 中秋節

延伸閱讀

秋節南市三聖慈善會捐逾百萬 下營及官田210戶受惠

先說了就別再犯！中秋連假麻豆警將加強取締酒駕

張麗善赴立院賣文旦戰鬥藍力挺 東道主游錫堃迎接

中秋將到 梧棲農會行銷花蓮苗栗台南農會文旦4000多箱

相關新聞

間歇小雨還出太陽 曾文等水庫水位逼近「滿庫」

璨樹颱風逐漸遠離台灣，西半部迄今降雨有限，曾文、南化等主要水庫凌晨迄今累積雨量僅約20毫米不到，還不時陽光普照，水位持續...

發展斗南新都心 雲縣活化舊車站、倉庫群打造全齡場域

雲林縣政府投入2億推動璀璨斗南之心新建工程，將斗南火車站周邊包括車站南向廣場及倉庫群、舊台汽車站等11處，改頭換面成全齡...

璨樹颱風漸遠颺 南市調配453台移動式抽水機續監控

璨樹颱風下午將通過東北部海域漸遠台灣，南市受後續引入西南風影響降雨機率增加，水利局說，已遵照市長黃偉哲指示，持續監控颱風...

快沒貨了！ 台南文旦銷售逾9成

距離中秋節僅剩下約一周，台南文旦銷售開出紅盤，台南市政府農業局說，麻豆及下營農會文旦產銷班的柚子幾乎已售罄，走訪坊間柚農...

旅日柔道好手連珍羚 入住台南防疫旅館收暖禮

旅日女子柔道好手連珍羚返回台灣備戰全國運動會，入住台南市防疫旅館，市府準備小禮品與特色美食餐點，希望她有機會多來台南走走...

嘉市舊「遊民收容所」月底前驗收 未來用途曝光

嘉義市舊「遊民收容所」從日治時期煉瓦會社工場，戰後變遊民收容所，無人使用閒置約17年，有大量廢棄物、樹根穿入建物等殘破，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。