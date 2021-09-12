快沒貨了！ 台南文旦銷售逾9成

距離中秋節僅剩下約一周，台南文旦銷售開出紅盤，台南市政府農業局說，麻豆及下營農會文旦產銷班的柚子幾乎已售罄，走訪坊間柚農估計去化逾9成，感謝消費者選購台南高品質文旦。

台南文旦栽種，主要集中在麻豆、下營兩地，以麻豆為大宗，麻豆文旦遠近馳名，更是全台文旦領導品牌，累積好口碑，下營農會取在地諧音，取名為「A贏文旦」這幾年異軍突起，彼此各擅勝場，農業局從上月文旦採收後大力協助地方銷售文旦，市長黃偉哲除北上推廣，還連上購物頻道當起「叫賣哥」，文旦銷售開紅盤。

農業局今表示，經查訪麻豆、下營農會文旦產銷班，幾乎已無文旦，部分是特定客戶預定，這兩天將快遞送達，麻豆中山、興中路及外環道尚有坊間有零星商家擺攤，但所剩文旦已不多，今璨樹颱風來襲，台南出大太陽，許多外地遊客今把握機會出遊選購。文旦價格跟往年差不多，大宗價格每台斤60至80元間。部分老欉文旦，每台斤更逾百元。