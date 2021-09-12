台南做工行善團助修火災屋 母子3人開心回家

台南市政府勞工局「做工行善團」志工今天在鹽水區與後壁區完成2戶弱勢家庭房屋修繕，位於鹽水區的案家母子3人在房屋因火災受損後暫住親戚家，很開心再回到自己的家。

台南市政府勞工局指出，位於鹽水區的陳姓案家是火災戶，房屋受損後無法居住，一家3口（母親與2名就讀國小的兒子）只能暫居親戚家，修繕志工自獲通報已陸續完成屋內骨架施工、安裝電表和臨時配電箱、埋設化糞池和管路配置安裝施工等工程。

台南市勞工局指出，今天由電氣志工及油漆工會志工一同前往修繕，進行衛浴、熱水器、廚具安裝配置、牆壁油漆粉刷及安裝偵煙型火災警報器，案家全家人除了很感謝做工行善團的協助，也期待今天的完工，讓一家人再度有可以遮風避雨的地方。

另外，居住於後壁區的82歲獨居黃姓男子為中低收入戶，所住平房為舊式石棉瓦木造建築，因年久失修屋頂多處破洞，只能勉強用大型塑膠布遮蔽以免下雨天漏水，經泥水工會志工拆除老舊屋頂，並由金屬工會志工完成新蓋鐵皮屋頂，鋁門窗也已由鋁製品工會志工協助汰換，今天由電氣工會進行室內電氣線路配置作業。

台南市勞工局長王鑫基表示，各工會的專業修繕志工都很辛苦，甚至有時候為了行善而延誤自己賺錢的工作進度，為的就是盡己所能幫助社會弱勢，支持勞工局的房屋修繕服務，將愛與關懷的種子散播各地，奉獻精神值得敬佩。